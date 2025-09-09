Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»

В США создали робота, который переносит строительные чертежи на бетонный пол
В Германии жильцы вызвали полицию из‑за слизня, звонящего в домофон
Джеймс Корден и Рут Джонс готовят новое шоу для Apple TV+
OpenAI представит на Каннском кинофестивале полнометражный мультфильм, созданный ИИ
В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить лису»
В Москва-Сити появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»

Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»

Фото: «Пигмалион Продакшн»

«Кинопоиск» опубликовал трейлер мистического роуд-муви «Ветер». Премьера состоится 6 ноября. Главные роли в ленте исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев и другие.

По сюжету рыбак Иван Морозов оставляет дома жену Катю и отправляется в путь, чтобы привезти гостинцы. В компании случайного попутчика Сергея Волкова Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать выбор, который изменит его судьбу. 

Видео: «Кинопоиск»

Режиссером «Ветра» выступил Сергей Члиянц. Это второй фильм в его режиссерской карьере, дебютная лента «По прямой» вышла в 1992 году.  Картина удостоилась главного приза в конкурсе российских дебютантов на кинофестивале «Дух огня», а также участвовала во внеконкурсной программе фестиваля дебютного и короткометражного кино «Короче».

Сценарий к картине Петр Луцик и Алексей Саморядов, авторы «Дюбы-дюбы», «Детей чугунных богов» и других фильмов, написали еще 30 лет назад. Как признавался Члиянц, версия фильма, которая выйдет на экраны, слегка отличается от первоначальной: лента была длиннее по времени и без цветовой коррекции. Тем не менее постановщик оставил множество сцен из уважения к сценаристам.

