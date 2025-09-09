Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»

Сценарий к картине Петр Луцик и Алексей Саморядов, авторы «Дюбы-дюбы», «Детей чугунных богов» и других фильмов, написали еще 30 лет назад. Как признавался Члиянц, версия фильма, которая выйдет на экраны, слегка отличается от первоначальной: лента была длиннее по времени и без цветовой коррекции. Тем не менее постановщик оставил множество сцен из уважения к сценаристам.