Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роад-муви Сергея Члиянца «Ветер»

«Кинопоиск» опубликовал трейлер мистического роад-муви «Ветер». Премьера состоится 6 ноября. Главные роли в ленте исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев и другие.
По сюжету рыбак Иван Морозов оставляет дома жену Катю и отправляется в путь, чтобы привести гостинцы. В компании случайного попутчика Сергея Волкова Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать выбор, который изменит его судьбу.
Режиссером «Ветра» выступил Сергей Члиянц. Это второй фильм в его режиссерской карьере — дебютная лента «По прямой» вышла в 1992 году. Картина удостоилась главного приза в конкурсе российских дебютантов на кинофестивале «Дух огня», а также участвовала во внеконкурсной программе фестиваля дебютного и короткометражного кино «Короче».
Сценарий к картине Петр Луцик и Алексей Саморядов, авторы «Дюбы-Дюбы», «Детей чугунных богов» и других фильмов, написали еще 30 лет назад. Как признавался Члиянц, версия фильма, которая выйдет на экраны, слегка отличается от первоначальной: лента была длиннее по времени и без цветовой коррекции. Тем не менее, постановщик оставил множество сцен из уважения к сценаристам.