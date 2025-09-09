В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить Лису»

Cезон состоит из восьми 45-минутных эпизодов. По сюжету зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.