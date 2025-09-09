В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить Лису»

В «Москве-Сити» появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роад-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов

В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить Лису»

Фото: пресс-служба Okko

Премьера нового детективного триллера «Как приручить лису» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko осенью 2025 года.

Шоураннером, автором сценария и режиссером детективного триллера «Как приручить лису» выступила Юлиана Закревская, в качестве оператора-постановщика — Михаил Соловьев, а продюсерами проекта стали Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Роли в сериале исполняют: Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова и другие.

Источник: пресс-служба Okko

Cезон состоит из восьми 45-минутных эпизодов. По сюжету зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

Проект «Как приручить лису» стал победителем полугодового практического курса «5 пилотов для Okko». Детективный триллер был отобран из 875 работ, присланных на конкурсный проект.

