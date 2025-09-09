В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить Лису»

Премьера нового детективного триллера «Как приручить лису» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko осенью 2025 года.
Шоураннером, автором сценария и режиссером детективного триллера «Как приручить лису» выступила Юлиана Закревская, в качестве оператора-постановщика — Михаил Соловьев, а продюсерами проекта стали Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Роли в сериале исполняют: Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова и другие.
Cезон состоит из восьми 45-минутных эпизодов. По сюжету зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.
Проект «Как приручить лису» стал победителем полугодового практического курса «5 пилотов для Okko». Детективный триллер был отобран из 875 работ, присланных на конкурсный проект.