Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»

Родители считают виновной молодую учительницу Джастин Ганди: все дети были из ее класса. Девушка хочет пообщаться с Алексом. Когда она приезжает к его дому, то видит, что все окна закрыты газетами, а внутри кто-то сидит на диване и не двигается. Мисс Ганди напугана, но настроена докопаться до истины. Параллельно расследование ведет отец одного из пропавших детей.