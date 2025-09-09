Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»

В Okko осенью состоится премьера детективного триллера «Как приручить Лису»
В «Москве-Сити» появилась скульптура «Почему люди не могут летать»
Даниил Феофанов и Серафима Гощанская в трейлере роад-муви Сергея Члиянца «Ветер»
В Подмосковье родители все чаще дают новорожденным старорусские имена
Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина
Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»
Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов

Хоррор «Орудия» вышел в «цифре»

Фото: Warner Bros.

Фильм ужасов Зака Креггера «Орудия» появился на цифровых платформах. Теперь хоррор доступен для просмотра на Apple TV+, Amazon и в других зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Лента вышла в мировой прокат 8 августа. По сюжету в небольшом городке Мейбрук, штат Пенсильвания, случилось страшное. Камеры зафиксировали, как в 2.17 ночи семнадцать детей встали с кроватей, вышли из дома и убежали в неизвестном направлении, странно раскинув руки. Остался только тихоня Алекс Лилли, который утверждает, что не в курсе случившегося.

Родители считают виновной молодую учительницу Джастин Ганди: все дети были из ее класса. Девушка хочет пообщаться с Алексом. Когда она приезжает к его дому, то видит, что все окна закрыты газетами, а внутри кто-то сидит на диване и не двигается. Мисс Ганди напугана, но настроена докопаться до истины. Параллельно расследование ведет отец одного из пропавших детей.

За первый уик-энд лента заработала 70 млн долларов. Критики высоко оценили фильм: он получил 94% их положительных рецензий на Rotten Tomatoes. 

Зрителям картина тоже понравилась (85%). При этом они отметили, что, несмотря на жанр, в фильме много смешных моментов. Публику позабавили странные позы, в которых бегут школьники. Люди также говорили, что «Орудия» стилистически напоминают аниме: у персонажей японских мультфильмов такие же выпученные глаза. 

