Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина

Французский бренд Moynat представил лимитированную капсульную коллекцию в коллаборации с художником Люн Касином. В нее вошли сумки и аксессуары с персонажами серии «Монстры», в том числе с озорной эльфийкой Лабубу. Релиз намечен на 11 октября.
Коллаборация приурочена к 10-летию серии «Монстры», на создание которой художника вдохновила скандинавская мифология. Известность ему в 2019 году принесла пушистая и зубастая Лабубу, которую компания Pop Mart продает в формате blind box — «слепых коробок».
В коллекции Moynat фирменные модели бренда — от вместительных тоутов до миниатюрной модели Mignon — предстают в новом оформлении. Их украшают яркие принты с монстрами. Дополняют коллекцию кожаные кардхолдеры, обложки для паспортов и тематические брелоки.
В кампании по продвижению новых моделей приняли участие гонконгский актер Тони Люн Чиувай — звезда картин Вонга Карвая, в том числе «Любовного настроения» и «Чунгкингского экспресса», — и малайзийская актриса Мишель Йео, знакомая зрителям по картине «Всё везде и сразу».
Ранее основатель и CEO Pop Mart Ван Нин рассказал, что компания выпустит мини-Лабубу, которую можно будет прикрепить к телефону. В августе бренд Uniqlo представил совместную коллекцию с Pop Mart. Помимо Лабубу, в коллекцию вошли и другие герои: Зимомо, Тайкоко, Мококо, Спуки и Пато.