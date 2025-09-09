Moynat выпустил коллекцию сумок с Лабубу и другими героями Люн Касина

Французский бренд Moynat представил лимитированную капсульную коллекцию в коллаборации с художником Люн Касином. В нее вошли сумки и аксессуары с персонажами серии «Монстры», в том числе с озорной эльфийкой Лабубу. Релиз намечен на 11 октября.