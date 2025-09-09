Певцу Shaman не разрешили зарегистрировать бренд «Я русский»

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом пишет РБК со ссылкой на реестр заявок ведомства.
Артист подавал две заявки. Первая ― на 33-й класс по Международной классификации товаров и услуг, который позволяет производить вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь. Вторая ― сразу на 17 классов МКТУ, разрешающих, в честности, выпуск парфюмерии, электроприборов, медицинских товаров, игрушек для взрослых и кожаных изделий.
Заявки были поданы в октябре 2024 года. В марте 2025-го Baza сообщила, что в регистрации певцу было отказано. Как отмечает РБК, тогда Роспатент дал артисту полгода, чтобы он мог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации товарного знака.
В ведомстве отметили, что использование товарного знака «Я русский» для продажи алкоголя может оскорбить чувство достоинства россиян. Кроме того, Роспатент счел, что обозначение «Я русский» не соответствует критериям товарного знака, поскольку оно не может ассоциироваться с лицом, производящим товары.
В пресс-службе артиста говорили, что пытались зарегистрировать товарный знак, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда, потому что такие попытки уже были.