Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS

Для хореографа особенно ценными оказались моменты, когда кто-то говорил, что анимированный танец с первого взгляда «ощущается как кейп-поп». «Тогда до меня дошло: кей-поп по-настоящему стал самостоятельным жанром. Конечно, четко определить характеристики жанра непросто, но такова природа искусства. Если кто-то может узнать его с первого взгляда и сказать: „Это похоже на кей-поп“, я считаю, этого достаточно», — рассказала Ли Джун.