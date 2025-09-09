Хореограф «Кей-поп-охотниц на демонов» мечтает поработать с BTS

Ли Джун — хореограф и танцовщица, которая работала над движениями героев «Кей-поп-охотниц на демонов» под песни «How It’s Done» и «Soda Pop», — поделилась, что из всех артистов мира выбрала бы для коллаборации BTS. Интервью с артисткой подготовил Billboard.
«Я считаю, что BTS уже перестали быть просто кей-поп-группой и стали чем-то еще большим. <…> BTS — это те, кто сохранил идентичность кей-поп, одновременно расширяя его присутствие на мировой сцене. Поскольку я тоже хочу быть автором, который доказывает, что кей-поп глобален, я особенно надеюсь когда-нибудь разделить сцену с ними», — поделилась хореограф.
Ли Джун работала над движениями героинь под песню «How It’s Done» из начала фильма. В нем исполнительницы прыгают с парашютом прямо из самолета и приземляются на сцену стадиона, полного фанатов. Параллельно с этим они танцуют и поют. Ли Джун также создала хореографию к номеру «Soda Pop», который исполняет группа демонов, мимикрирующих под бойз-бенд.
Для хореографа особенно ценными оказались моменты, когда кто-то говорил, что анимированный танец с первого взгляда «ощущается как кейп-поп». «Тогда до меня дошло: кей-поп по-настоящему стал самостоятельным жанром. Конечно, четко определить характеристики жанра непросто, но такова природа искусства. Если кто-то может узнать его с первого взгляда и сказать: „Это похоже на кей-поп“, я считаю, этого достаточно», — рассказала Ли Джун.
Она также отметила роль этничности в кей-поп-композициях: «Языковые и культурные черты, уникальные для корейцев, вместе с нашим быстрым темпом развития объединились, чтобы сформировать кей-поп в жанр, который отзывается у людей по всему миру. В этом смысле я испытываю огромное чувство гордости как кореянка».