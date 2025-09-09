У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель

«С момента выхода в кино „Последний охотник на ведьм“ превратился в любимый фильм по всему миру — зрители продолжают открывать его и пересматривать на всех возможных платформах на протяжении последнего десятилетия. Эта неизменная вовлеченность ясно показала, что у публики есть запрос на новые истории в этой вселенной», — отметил глава Lionsgate Адам Фогельсон.