У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель

Lionsgate разрабатывает продолжение фэнтези-боевика «Последний охотник на ведьм», сообщает Variety. К главной роли вернется Вин Дизель. Компания Дизеля One Race Films помогает в разработке.
Ожидается, что свою роль из оригинального фильма вновь исполнит Майкл Кейн, которому сейчас 92 года. Кейн играл в картине священника Долана, который помогал воину Колдеру, герою Вина Дизеля, остановить чуму, распространившуюся из-за королевы ведьм. Сделка с Кейном пока не закрыта.
«С момента выхода в кино „Последний охотник на ведьм“ превратился в любимый фильм по всему миру — зрители продолжают открывать его и пересматривать на всех возможных платформах на протяжении последнего десятилетия. Эта неизменная вовлеченность ясно показала, что у публики есть запрос на новые истории в этой вселенной», — отметил глава Lionsgate Адам Фогельсон.
«Последний охотник на ведьм» вышел в 2015 году. Фильм рассказывает о бессмертном охотнике на злых колдуний по имени Колдер. Спустя множество веков ему предстоит остановить воскрешение королевы ведьм. В прокате лента собрала более 146 млн долларов при бюджете в 90 млн.