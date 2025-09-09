Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября

Прямую трансляцию международного конкурса «Интервидение» 20 сентября покажет «Первый канал», сообщает ТАСС.
Она начнется в 20:30 по московскому времени. Перед трансляцией конкурса и сразу после его окончания канал также покажет эксклюзивные спецвыпуски ток-шоу «Пусть говорят», посвященные «Интервидению».
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили более 20 стран. В список входят: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.
Россию с песней «Прямо по сердцу» представит певец Shaman. Ее автором стал продюсер Максим Фадеев.