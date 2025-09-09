Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крейг

Умер британский художник-постановщик Стюарт Крейг, трехкратный лауреат «Оскара», работавший над всеми частями фильма о Гарри Поттере. Он скончался в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона, сообщил его коллега Нил Ламонт.
«Стюарт очень щедро делился своим временем и советами, всегда находил возможность поддерживать окружающих. Уверен, что если спросить любого: „С каким художником вы хотели бы работать больше всего?“ — в ста процентах случаев ответом был бы Стюарт Крейг. И каждый, кто встречался с ним, запомнит эту встречу навсегда», ― написал он в фейсбуке*.
Крейг начал работать в киноиндустрии художником-декоратором в конце 1960-х ― начале 1970-х. Первой его работой в качестве художника-постановщика стал научно-фантастический триллер «Сатурн 3» (1980) с Фаррой Фосетт и Кирком Дугласом.
Уже в следующем году он получил первую номинацию на «Оскар» за фильм «Человек-слон». В 1983-м Крейг удостоился первой награды Американской академии за оформление картины «Ганди» (1982).
Позже он не раз номинировался на «Оскар» (в том числе за фильмы о Гарри Поттере) и выиграл его еще дважды — за «Опасные связи» (1988) и «Английского пациента» (1996).
Крейг работал над всеми фильмами о Гарри Поттере и его серией спин-оффов «Фантастические твари». Среди других его работ — ленты «Грейсток: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», «Кэл», «Миссия», «Клич свободы», «Чаплин», «Таинственный сад», «Страна теней», «Мэри Райли», «В любви и на войне», «Ноттинг-Хилл», «Афера» и «Тарзан. Легенда».
