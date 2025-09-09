Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крейг

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов

Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крейг

Фото: Rune Hellestad — Corbis/Getty Images

Умер британский художник-постановщик Стюарт Крейг, трехкратный лауреат «Оскара», работавший над всеми частями фильма о Гарри Поттере. Он скончался в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона, сообщил его коллега Нил Ламонт.

«Стюарт очень щедро делился своим временем и советами, всегда находил возможность поддерживать окружающих. Уверен, что если спросить любого: „С каким художником вы хотели бы работать больше всего?“ — в ста процентах случаев ответом был бы Стюарт Крейг. И каждый, кто встречался с ним, запомнит эту встречу навсегда», ― написал он в фейсбуке*.

Крейг начал работать в киноиндустрии художником-декоратором в конце 1960-х ― начале 1970-х. Первой его работой в качестве художника-постановщика стал научно-фантастический триллер «Сатурн 3» (1980) с Фаррой Фосетт и Кирком Дугласом.

Уже в следующем году он получил первую номинацию на «Оскар» за фильм «Человек-слон». В 1983-м Крейг удостоился первой награды Американской академии за оформление картины «Ганди» (1982). 

Позже он не раз номинировался на «Оскар» (в том числе за фильмы о Гарри Поттере) и выиграл его еще дважды — за «Опасные связи» (1988) и «Английского пациента» (1996).

Крейг работал над всеми фильмами о Гарри Поттере и его серией спин-оффов «Фантастические твари». Среди других его работ — ленты «Грейсток: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», «Кэл», «Миссия», «Клич свободы», «Чаплин», «Таинственный сад», «Страна теней», «Мэри Райли», «В любви и на войне», «Ноттинг-Хилл», «Афера» и «Тарзан. Легенда».

*  Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

