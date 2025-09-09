Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок

Французский бульдог вместе со своим хозяином уже пять лет собирает на улочках Гуанчжоу пластиковые бутылки. Недавно пес стал звездой соцсетей с более 80 тыс. подписчиков в Douyin. Историю собаки рассказало издание South China Morning Post.
Бульдог и его хозяин гуляют три раза в день — утром, в полдень и вечером. Каждая прогулка длится 20–30 минут. Во время 20–30-минутных прогулок хозяин сопровождает питомца, помогая нести собранные бутылки. За годы сбора мусора пес заработал уже более 10 тыс. юаней — около 115 тыс. р.
После того как видео, в котором бульдог собирает 5 килограмм бутылок за 25 минут, стало вирусным, местные магазины начали оставлять для него тару у входа. Это позволило увеличить месячный доход до 1000 юаней (11,7 тыс. р.).
Общий заработок собаки с учетом соцсетей достиг 3000–4000 юаней (35-47 тыс. р.). Владелец бульдога пообещал направить доход от видео на помощь бездомным животным.
Тем временем в России появился необычный формат свиданий, помогающий животным без хозяев. Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают парам, которые нашли друг друга в приложении, провести первое свидание в приюте для животных. Чтобы принять участие в акции, необходимо загрузить на аватарку фото с животным и выбрать статус «Проверить совместимость».