Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок

Бульдог и его хозяин гуляют три раза в день — утром, в полдень и вечером. Каждая прогулка длится 20–30 минут. Во время 20–30-минутных прогулок хозяин сопровождает питомца, помогая нести собранные бутылки. За годы сбора мусора пес заработал уже более 10 тыс. юаней — около 115 тыс. р.