Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
У «Последнего охотника на ведьм» появится сиквел. Главную роль вновь исполнит Вин Дизель
Первый канал покажет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября
Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ

Французский бульдог зарабатывает более 40 тысяч рублей ежемесячно на сборе пластиковых бутылок

Фото: Douyin

Французский бульдог вместе со своим хозяином уже пять лет собирает на улочках Гуанчжоу пластиковые бутылки. Недавно пес стал звездой соцсетей с более 80 тыс. подписчиков в Douyin. Историю собаки рассказало издание South China Morning Post.

Бульдог и его хозяин гуляют три раза в день — утром, в полдень и вечером. Каждая прогулка длится 20–30 минут.  Во время 20–30-минутных прогулок хозяин сопровождает питомца, помогая нести собранные бутылки. За годы сбора мусора пес заработал уже более 10 тыс. юаней — около 115 тыс. р.

Видео: Douyin

После того как видео, в котором бульдог собирает 5 килограмм бутылок за 25 минут, стало вирусным, местные магазины начали оставлять для него тару у входа. Это позволило увеличить месячный доход до 1000 юаней (11,7 тыс. р.).

Общий заработок собаки с учетом соцсетей достиг 3000–4000 юаней (35-47 тыс. р.). Владелец бульдога пообещал направить доход от видео на помощь бездомным животным.

Тем временем в России появился необычный формат свиданий, помогающий животным без хозяев. Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают парам, которые нашли друг друга в приложении, провести первое свидание в приюте для животных. Чтобы принять участие в акции, необходимо загрузить на аватарку фото с животным и выбрать статус «Проверить совместимость».

Расскажите друзьям