Компактный синтезатор Pocket Scion позволяет услышать музыку растений

Фото: Instruo

Артист Modern Biology, извлекающий музыку из грибов, вместе с шотландской компанией Instruo представили компактный синтезатор Pocket Scion. Он позволяет любому человеку почувствовать себя на месте экспериментального музыканта и услышать звуки растений, сообщает The Verge.

В основе девайса ― модуль Scion, который превращает биологическую обратную связь в управляющее напряжение (CV). Этот аналоговый электрический сигнал позволяет взаимодействовать с модулями синтезатора. 

Если прикрепить два сенсора Pocket Scion к растению, грибу или коже человека, образуется замкнутая цепь. Электрические колебания в ней преобразуются в MIDI-данные, которые могут запускать разные ноты или менять тембр при помощи четырех встроенных движков.

Видео: Instruō/YouTube

Синтезатор оснащен MIDI-выходом и приложениями для Windows, macOS и Linux, которые помогают создать собственные синтезаторные патчи. Он также может отправлять данные по протоколу Open Sound Control (OSC), благодаря которому можно управлять множеством аудио- и видеопрограмм: от Max/MSP и Pure Data до Unreal Engine. Это позволяет создавать визуализации и арт-инсталляции. 

Стоит устройство 149 долларов (около 12,5 тыс. рублей по текущему курсу). В России поставки пока не планируются.  

