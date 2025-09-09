«Победа» увеличила размеры ручной клади

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов

«Победа» увеличила размеры ручной клади

Фото: Dimitri Karastelev/Unsplash

Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади. Об этом авиакомпания сообщила на официальном сайте. Она изменила правила по решению суда — в мае требования авиакомпании к размерам ручной клади признали незаконными.

«Победа» сняла ограничения по весу на ручную кладь и увеличила размеры калибратора — с 4×36×30 сантиметров до 15×36×30 сантиметров. Однако осталось в силе прежнее правило провоза ручной клади «Победы», предполагающее, что все взятые в салон вещи должны помещаться в калибратор габаритами 36×30×27 сантиметров.

К списку вещей, разрешенных к провозу на борту сверх ручной клади, добавили ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость.

Увеличился размер пакета с товарами из Duty Free, разрешенный к провозу сверх ручной клади. Он теперь составляет 24×32×10 сантиметров вместо 10×10×5 сантиметров.

Сервис «Яндекс Путешествия» недавно выяснил, что россияне стали чаще путешествовать в одиночку. В августе таких людей стало уже на 27% больше по сравнению с началом года. Чаще всего такой досуг выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Обычно соло-туристы отправляются в путь на выходные — на два дня.

