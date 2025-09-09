«Победа» увеличила размеры ручной клади

«Победа» сняла ограничения по весу на ручную кладь и увеличила размеры калибратора — с 4×36×30 сантиметров до 15×36×30 сантиметров. Однако осталось в силе прежнее правило провоза ручной клади «Победы», предполагающее, что все взятые в салон вещи должны помещаться в калибратор габаритами 36×30×27 сантиметров.