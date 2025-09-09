«Победа» увеличила размеры ручной клади

Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади. Об этом авиакомпания сообщила на официальном сайте. Она изменила правила по решению суда — в мае требования авиакомпании к размерам ручной клади признали незаконными.
«Победа» сняла ограничения по весу на ручную кладь и увеличила размеры калибратора — с 4×36×30 сантиметров до 15×36×30 сантиметров. Однако осталось в силе прежнее правило провоза ручной клади «Победы», предполагающее, что все взятые в салон вещи должны помещаться в калибратор габаритами 36×30×27 сантиметров.
К списку вещей, разрешенных к провозу на борту сверх ручной клади, добавили ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость.
Увеличился размер пакета с товарами из Duty Free, разрешенный к провозу сверх ручной клади. Он теперь составляет 24×32×10 сантиметров вместо 10×10×5 сантиметров.
