Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия

Художник и миколог Сэм Шумейкер из Лос-Анджелеса построил каяк из грибного мицелия и прошел на нем 26 миль (примерно 42 километра) по открытому океану. Это стало самым длинным путешествием в мире на лодке из грибов, сообщает The Guardian.
Шумейкер стартовал ранним утром у острова Санта-Каталина и за 12 часов дошел до района Сан-Педро на юге Лос-Анджелеса. Часть пути его сопровождал финвал длиной около 15 метров. «Это было похоже на психоделический опыт», — отметил миколог.
Шумейкер начинал как художник, создающий скульптуры из выращенных грибов. Но со временем вошел в небольшое сообщество ученых и художников, исследующих потенциал грибов как инновационного материала.
Первую лодку из мицелия Шумейкер сделал в 2024 году. В качестве формы он использовал старый рыболовный каяк, куда поместил более 135 килограммов конопляного субстрата. Почти месяц мицелий разрастался внутри, а затем несколько месяцев конструкцию сушили вентиляторами.
В июне Шумейкер завершил вторую лодку, на которой и совершил рекордный заплыв. На этот раз он использовал 236 килограммов субстрата и новую форму. Лодка росла шесть недель, еще три месяца ее сушили. Вес нового каяка составил 48 килограмма. Хотя он был короче обычных моделей, за счет киля его объем оказался на 50% больше.
При помощи проекта художник хочет обратить внимание общественности на грибы как экологичную альтернативу пластику. Правда, пока говорить о серийном производстве грибных лодок рано. Каяк хоть и выдержал испытание, но оказался тяжелее и медленнее обычных моделей. Кроме того, на его производство ушел целый год и большое количество ресурсов.
«Люди думают, что грибы — это утопия, которая избавит от всех проблем с пластиком. Но это не волшебная таблетка. Делать лодки таким способом все еще сложно», — признается Шумейкер.