Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов

Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия

Фото: @samkshoemaker

Художник и миколог Сэм Шумейкер из Лос-Анджелеса построил каяк из грибного мицелия и прошел на нем 26 миль (примерно 42 километра) по открытому океану. Это стало самым длинным путешествием в мире на лодке из грибов, сообщает The Guardian.

Шумейкер стартовал ранним утром у острова Санта-Каталина и за 12 часов дошел до района Сан-Педро на юге Лос-Анджелеса. Часть пути его сопровождал финвал длиной около 15 метров. «Это было похоже на психоделический опыт», — отметил миколог. 

Шумейкер начинал как художник, создающий скульптуры из выращенных грибов. Но со временем вошел в небольшое сообщество ученых и художников, исследующих потенциал грибов как инновационного материала. 

Первую лодку из мицелия Шумейкер сделал в 2024 году. В качестве формы он использовал старый рыболовный каяк, куда поместил более 135 килограммов конопляного субстрата. Почти месяц мицелий разрастался внутри, а затем несколько месяцев конструкцию сушили вентиляторами.

В июне Шумейкер завершил вторую лодку, на которой и совершил рекордный заплыв. На этот раз он использовал 236 килограммов субстрата и новую форму. Лодка росла шесть недель, еще три месяца ее сушили. Вес нового каяка составил 48 килограмма. Хотя он был короче обычных моделей, за счет киля его объем оказался на 50% больше.

При помощи проекта художник хочет обратить внимание общественности на грибы как экологичную альтернативу пластику. Правда, пока говорить о серийном производстве грибных лодок рано. Каяк хоть и выдержал испытание, но оказался тяжелее и медленнее обычных моделей. Кроме того, на его производство ушел целый год и большое количество ресурсов. 

«Люди думают, что грибы — это утопия, которая избавит от всех проблем с пластиком. Но это не волшебная таблетка. Делать лодки таким способом все еще сложно», — признается Шумейкер. 

Расскажите друзьям