Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов

В посте он оговорился, что намеренно не включил любимые экранизации своих произведений — «Мизери» (1990) Роба Райнера, «Останься со мной» (1986) по мотивам повести «Тело», «Побег из Шоушенка» (1994) и «Зеленую милю» Фрэнка Дарабонта.