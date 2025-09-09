«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов

Фото: Elephant House Studios

Американский писатель Стивен Кинг, автор «Зеленой мили» и «11/22/63», поделился с поклонниками списком самых любимых кинокартин. Топ-10 фильмов «король ужасов» опубликовал в соцсетях.

В посте он оговорился, что намеренно не включил любимые экранизации своих произведений — «Мизери» (1990) Роба Райнера, «Останься со мной» (1986) по мотивам повести «Тело», «Побег из Шоушенка» (1994) и «Зеленую милю» Фрэнка Дарабонта.

Значительную часть топа занимают культовые фильмы 1970-х годов — периода молодости автора. Он отметил «Колдуна» (1977), поначалу провалившегося в прокате, но затем ставшего культовым, «Крестного отца 2» (1974) — шестикратного лауреата премии «Оскар», «Злые улицы» (1973) Мартина Скорсезе и две картины Стивена Спилберга: «Челюсти» (1975) и «Близкие контакты третьей степени» (1977).

Еще один пласт — классика золотой эры Голливуда 1940-х: мелодрама «Касабланка» (1942), неовестерн «Сокровища Сьерра-Мадре» (1948) и фильм-нуар «Двойная страховка» (1944).

В число любимых картин Кинга также вошли «Побег» (1994) и «День сурка» (1993). Более половины опубликованного автором списка составляют экранизации.

Ниже — полный список фаворитов писателя.

  • «Колдун» (1977)
  • «Крестный отец 2» (1974)
  • «Побег» (1994)
  • «День сурка» (1993)
  • «Касабланка» (1942)
  • «Сокровища Сьерра-Мадре» (1948)
  • «Челюсти» (1975)
  • «Злые улицы» (1973)
  • «Близкие контакты третьей степени» (1977)
  • «Двойная страховка» (1944)

В начале сентября Стивен Кинг сообщил, что выпустит собственную версию сказки «Гензель и Гретель». Иллюстрациями к ней станут рисунки Мориса Сендака, созданные для оперной постановки в 90-х.

«Сказки должны быть страшными. Думаю, потому что они дают детям возможность испытать взрослые эмоции. Это и есть самая сложная часть. Хорошая сторона в том, что они дают им счастливый конец. Мы все надеемся, что все закончится хорошо», — отметил Кинг.

