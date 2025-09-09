Полиция расследует новое граффити Бэнкси. Анонимность художника под угрозой

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Миколог проплыл 42 километра на каяке из грибного мицелия
Стивен Кинг поделился списком 10 самых любимых фильмов
Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония

Полиция расследует новое граффити Бэнкси. Анонимность художника под угрозой

Фото: @banksy

Поводом для разбирательства стала новая работа художника, появившаяся на здании Королевского суда в Лондоне. Бэнкси обвиняют в повреждении объекта архитектурного наследия I категории. О расследовании написал Daily Mail.

На граффити судья в мантии и парике молотком избивает лежащего на земле протестующего. Работа появилась спустя два дня после массовых задержаний на митинге против запрета организации Palestine Action. В первый же день граффити закрыли металлическими пластинами. Мурал теперь патрулируют охранники.

Полиция Лондона отметила, что собирается ликвидировать граффити, поскольку здание Королевского суда находится под особой охраной государства и нанесение на него изображений классифицируется как вандализм. Если ущерб будет оценен более чем в 5000 фунтов, художнику может грозить до 10 лет тюрьмы.

Бэнкси оставался анонимным почти 30 лет. Если полиции удастся выйти на след художника и ему будут предъявлены официальные обвинения, то ему придется раскрыть свое имя в суде.

Последняя работа Бэнкси — мурал в городе Марсель во Франции. На нем изображен маяк с надписью: «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел (а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк. 

