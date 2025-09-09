Полиция расследует новое граффити Бэнкси. Анонимность художника под угрозой

Поводом для разбирательства стала новая работа художника, появившаяся на здании Королевского суда в Лондоне. Бэнкси обвиняют в повреждении объекта архитектурного наследия I категории. О расследовании написал Daily Mail.
На граффити судья в мантии и парике молотком избивает лежащего на земле протестующего. Работа появилась спустя два дня после массовых задержаний на митинге против запрета организации Palestine Action. В первый же день граффити закрыли металлическими пластинами. Мурал теперь патрулируют охранники.
Полиция Лондона отметила, что собирается ликвидировать граффити, поскольку здание Королевского суда находится под особой охраной государства и нанесение на него изображений классифицируется как вандализм. Если ущерб будет оценен более чем в 5000 фунтов, художнику может грозить до 10 лет тюрьмы.
Бэнкси оставался анонимным почти 30 лет. Если полиции удастся выйти на след художника и ему будут предъявлены официальные обвинения, то ему придется раскрыть свое имя в суде.
Последняя работа Бэнкси — мурал в городе Марсель во Франции. На нем изображен маяк с надписью: «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел (а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк.