Полиция расследует новое граффити Бэнкси. Анонимность художника под угрозой

На граффити судья в мантии и парике молотком избивает лежащего на земле протестующего. Работа появилась спустя два дня после массовых задержаний на митинге против запрета организации Palestine Action. В первый же день граффити закрыли металлическими пластинами. Мурал теперь патрулируют охранники.