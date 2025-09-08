Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне

Продюсер анимационной картины «Эрнест и Селестина» Дидье Брюннер и его сын Дамьен Брюннер, работавший над сиквелом, выпустят мультфильм «Дети свободы» по роману Роберта Х. Либермана «Нацисты, мой отец и я». Об этом сообщил Variety.