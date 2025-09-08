Авторы «Эрнеста и Селестины» выпустят мультфильм «Дети свободы» о Второй мировой войне

Продюсер анимационной картины «Эрнест и Селестина» Дидье Брюннер и его сын Дамьен Брюннер, работавший над сиквелом, выпустят мультфильм «Дети свободы» по роману Роберта Х. Либермана «Нацисты, мой отец и я». Об этом сообщил Variety.
Ленту разработают режиссеры Реми Шепман и Лиан Вивье-Шапас. Проект выпустит анимационная студия Брюннеров Folivari при участии парижской компании Urban. Релиз запланирован на осень 2026 года.
Действие мультфильма развернется в Нью-Йорке в 1941 году за несколько недель до вступления США во Вторую мировую войну. В центре истории окажется 12-летний Стивен, который теряется в хаосе Центрального вокзала Манхэттена.
Мальчик подозревает, что его отец может быть нацистским шпионом. С помощью 14-летней еврейской беженки Мириам он отправляется в смелое путешествие по городу. Пока в Европе бушует война, двое детей преодолевают опасности, которые бросают вызов их пониманию семьи и дружбы, навсегда меняя их детство.
Либерман выступит соавтором сценария экранизации. По словам Дамьена Брюннера, «Дети свободы» будут посвящены «дружбе, наследию, памяти и прошлому, которое слишком тяжело нести».
«Как продюсеры, мы считаем, что этот фильм перекликается с нашей семейной историей, с разломами и тайнами, которые возникают посреди тишины», — отметил Брюннер-младший.
В создании картины поучаствуют люксембурские студии Studio Melusine Tchack. Дистрибуцией проекта во Франции займется KMBO.