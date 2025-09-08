USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него

Как указывает СМИ, Дэвис описывал на допросе напряженные отношения между Комбсом, Шакуром и Найтом и то, как Дидди признавался, что «отдал бы все за головы этих парней». Об этом же Дэвис писал в книге «Легенда Комптон-стрит» 2019 года, от которой позднее открестился, заявив, что издание написал соавтор без его участия. Он также настаивал, что был дома в Лос-Анджелесе во время убийства Тупака.