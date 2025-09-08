USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него

Дуэйн Кит Дэвис, обвиненный в убийстве рэпера Тупака Шакура, заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов тому, кто прикончит конкурента. Об этом написал USA Today со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками.
По словам издания, в документах содержится описание допросов Дэвиса в 2008-2009 годах. В них он утверждает, что у него был не только личный мотив поквитаться с Тупаком и его продюсером Мэрионом Найтом, но и финансовый.
Дэвис якобы заявил тогда, что Дидди организовал убийства Шакура и Найта. Об этом упоминали адвокаты подсудимого в 2023 году, когда тому предъявили обвинения в расправе над Тупаком. Вскоре после этого обвинения посыпались и в сторону Шона Комбса (настоящее имя Дидди), правда они не касались убийств.
Как указывает СМИ, Дэвис описывал на допросе напряженные отношения между Комбсом, Шакуром и Найтом и то, как Дидди признавался, что «отдал бы все за головы этих парней». Об этом же Дэвис писал в книге «Легенда Комптон-стрит» 2019 года, от которой позднее открестился, заявив, что издание написал соавтор без его участия. Он также настаивал, что был дома в Лос-Анджелесе во время убийства Тупака.
Однако в ходе допроса задолго до того Дэвис рассказывал, как он вместе с бандой помыл и покрасил автомобиль «Кадиллак», из которого якобы его племянник Орландо Андерсон произвел смертельную стрельбу по Тупаку. Затем, по словам Дэвиса, он вернулся в Лос-Анджелес и встретился с партнером Дидди. Комбс позвонил последнему и спросил: «Это были мы?». Получив утвердительный ответ, он, как отметил Дэвис, был в восторге.
Как обнаружил USA Today, упоминания о причастности Дидди к убийству Шакура содержались не только в словах Дэвиса, но и в документах гражданских исков. По словам соучредителя лейбла Bad Boys Кирка Берроуза, Комбс заплатил за арендованный «Кадиллак». Подтвердить это не удалось. Берроуз упоминал также вознаграждение в 1 млн долларов.
По словам другого гражданского истца, эскорт-работника Стива Отиса, Комбс хвастался своей причастностью к смерти Шакура. «Если я могу прикончить Тупака, что, по-твоему, может случиться с тобой?» — якобы заявил Дидди мужчине, требуя, чтобы тот помалкивал о совершенном над ним сексуализированном насилии.
Рэпера Тупака Шакура застрелили в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года. По автомобилю, в котором он ехал вместе с продюсером Мэрионом Найтом, произвели стрельбу из белого «Кадиллака». Найт получил ранение, но выжил. Шакур скончался через несколько дней в больнице вследствие четырех пулевых ранений.
Убийство так и не было раскрыто. Орландо Андерсон фигурировал как подозреваемый, но не понес наказания. Его убили два года спустя в бандитской перестрелке. По словам Дэвиса, в «Кадиллаке», помимо него самого и Андерсона, были Терренс Браун и Деандре Смит. Они также уже умерли. Дэвис не признает себя виновным в убийстве Шакура и в данный момент ожидает суда.
Дидди всегда отрицал свою причастность к смерти Тупака. Сейчас ему грозят 20 лет лишения свободы по обвинению в рэкете и перевозке людей с целью вовлечения их в проституцию.
Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. Показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».