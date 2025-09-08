USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»

USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него

Фото: Ferdaus Shamim / Getty Images

Дуэйн Кит Дэвис, обвиненный в убийстве рэпера Тупака Шакура, заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов тому, кто прикончит конкурента. Об этом написал USA Today со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками.

По словам издания, в документах содержится описание допросов Дэвиса в 2008-2009 годах. В них он утверждает, что у него был не только личный мотив поквитаться с Тупаком и его продюсером Мэрионом Найтом, но и финансовый.

Дэвис якобы заявил тогда, что Дидди организовал убийства Шакура и Найта. Об этом упоминали адвокаты подсудимого в 2023 году, когда тому предъявили обвинения в расправе над Тупаком. Вскоре после этого обвинения посыпались и в сторону Шона Комбса (настоящее имя Дидди), правда они не касались убийств.

Как указывает СМИ, Дэвис описывал на допросе напряженные отношения между Комбсом, Шакуром и Найтом и то, как Дидди признавался, что «отдал бы все за головы этих парней». Об этом же Дэвис писал в книге «Легенда Комптон-стрит» 2019 года, от которой позднее открестился, заявив, что издание написал соавтор без его участия. Он также настаивал, что был дома в Лос-Анджелесе во время убийства Тупака.

Однако в ходе допроса задолго до того Дэвис рассказывал, как он вместе с бандой помыл и покрасил автомобиль «Кадиллак», из которого якобы его племянник Орландо Андерсон произвел смертельную стрельбу по Тупаку. Затем, по словам Дэвиса, он вернулся в Лос-Анджелес и встретился с партнером Дидди. Комбс позвонил последнему и спросил: «Это были мы?». Получив утвердительный ответ, он, как отметил Дэвис, был в восторге.

Как обнаружил USA Today, упоминания о причастности Дидди к убийству Шакура содержались не только в словах Дэвиса, но и в документах гражданских исков. По словам соучредителя лейбла Bad Boys Кирка Берроуза, Комбс заплатил за арендованный «Кадиллак». Подтвердить это не удалось. Берроуз упоминал также вознаграждение в 1 млн долларов.

По словам другого гражданского истца, эскорт-работника Стива Отиса, Комбс хвастался своей причастностью к смерти Шакура. «Если я могу прикончить Тупака, что, по-твоему, может случиться с тобой?» — якобы заявил Дидди мужчине, требуя, чтобы тот помалкивал о совершенном над ним сексуализированном насилии.


Рэпера Тупака Шакура застрелили в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года. По автомобилю, в котором он ехал вместе с продюсером Мэрионом Найтом, произвели стрельбу из белого «Кадиллака». Найт получил ранение, но выжил. Шакур скончался через несколько дней в больнице вследствие четырех пулевых ранений.

Убийство так и не было раскрыто. Орландо Андерсон фигурировал как подозреваемый, но не понес наказания. Его убили два года спустя в бандитской перестрелке. По словам Дэвиса, в «Кадиллаке», помимо него самого и Андерсона, были Терренс Браун и Деандре Смит. Они также уже умерли. Дэвис не признает себя виновным в убийстве Шакура и в данный момент ожидает суда.

Дидди всегда отрицал свою причастность к смерти Тупака. Сейчас ему грозят 20 лет лишения свободы по обвинению в рэкете и перевозке людей с целью вовлечения их в проституцию.

Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. Показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

Расскажите друзьям