Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч

Австралийская актриса Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Кэрол») сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» («Сладкая тоска»). Об этом сообщил Variety.
Картину снимет режиссер Элис Бирч, известная как автор сценария ленты «Леди Макбет». Для Бирч проект станет полнометражным дебютом. Кинематографистка сама напишет к нему сценарий.
Съемки проекта пройдут осенью 2025 года в Великобритании и Греции. Созданием фильма займется компания Searchlight Pictures. Сюжет расскажет о женщине, которая обладает способностью видеть, что людям нужно больше всего в жизни.
«Я невероятно рада снять свой дебютный полнометражный фильм с такой выдающейся командой создателей и соавторов. То, что в центре фильма будет несравненная Кейт Бланшетт, просто потрясающе», — поделилась Бирч.
Продюсерами ленты выступят Тесса Росс, Джульетт Хауэлл и Тео Барроуклоу из House Productions, Ли Грумбридж и сама Бланшетт. В работе над фильмом примут участие компании Dirty Films и Film 4.
«Мы все очень верим в Элис Бирч, и было замечательно видеть, что фантастическая команда, которую она собрала вокруг себя, и не в последнюю очередь потрясающая Кейт, разделяют наши чувства — всех их привлекает ее смелое, прекрасное видение», — прокомментировала Росс.