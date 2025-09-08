Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
USA Today: обвиненный в убийстве Тупака Шакура заявил, что Пи Дидди обещал 1 млн долларов за него
Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри
В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории
В Японии появилась компания, позволяющая нанимать пугающих людей
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»

Кейт Бланшетт сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» Элис Бирч

Кадр: Amblin Entertainment

Австралийская актриса Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Кэрол») сыграет главную роль в фильме «Sweetsick» («Сладкая тоска»). Об этом сообщил Variety.

Картину снимет режиссер Элис Бирч, известная как автор сценария ленты «Леди Макбет». Для Бирч проект станет полнометражным дебютом. Кинематографистка сама напишет к нему сценарий.

Съемки проекта пройдут осенью 2025 года в Великобритании и Греции. Созданием фильма займется компания Searchlight Pictures. Сюжет расскажет о женщине, которая обладает способностью видеть, что людям нужно больше всего в жизни.

«Я невероятно рада снять свой дебютный полнометражный фильм с такой выдающейся командой создателей и соавторов. То, что в центре фильма будет несравненная Кейт Бланшетт, просто потрясающе», — поделилась Бирч.

Продюсерами ленты выступят Тесса Росс, Джульетт Хауэлл и Тео Барроуклоу из House Productions, Ли Грумбридж и сама Бланшетт. В работе над фильмом примут участие компании Dirty Films и Film 4.

«Мы все очень верим в Элис Бирч, и было замечательно видеть, что фантастическая команда, которую она собрала вокруг себя, и не в последнюю очередь потрясающая Кейт, разделяют наши чувства — всех их привлекает ее смелое, прекрасное видение», — прокомментировала Росс.

