Джессика Честейн присоединится к мистическому триллеру «Heartland»

Обладательница премии «Оскар» Джессика Честейн, известная по фильмам «Интерстеллар» и «Марсианин», снимется в мистическом триллере «Heartland». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на собственные источники.
Актрисы исполнит одну из центральных ролей, другие достанутся Джону Хоуксу и кантри-певице Картер Фейт. Режиссером и сценаристом проекта выступит Шана Фест, известная по лентам «Я ухожу — не плачь» и «Беги, детка, беги».
Она расскажет историю бывшей кантри-звезды Мисти Джонс, которая выходит из затворничества, чтобы расследовать исчезновение племянницы. Поиски открывают перед ней мрачную сторону Нэшвилла, где никто не является тем, кем кажется.
Честейн сыграет Мисти. Фейт предстанет в образе ее племянницы, восходящей артистки кантри. Какая роль достанется Хоуксу, не уточняется.
Фильм спродюсируют Питер Чернин и Дженно Топпинг из Chernin Entertainment, а также Джейсон Оуэн из Sandbox Studios и Рэндалл Постер. Исполнительными продюсерами картины выступят Трейси Кук и Джефф Валери.