Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри

Шоу получит продолжение, когда оно выйдет — пока неясно. Главную роль в проекте по-прежнему будет исполнять комик Лиэнн Морган. Она также выпустит на стрим-сервисе второе стендап-шоу в ноябре и третье — в 2027 году.