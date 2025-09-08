«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри

Кадр: Netflix

Netflix продлил на второй сезон сериал «Лиэнн» — новый проект от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Шоу получит продолжение, когда оно выйдет — пока неясно. Главную роль в проекте по-прежнему будет исполнять комик Лиэнн Морган. Она также выпустит на стрим-сервисе второе стендап-шоу в ноябре и третье — в 2027 году.

«Я безмерно благодарна всем сценаристам, продюсерам, Netflix, нашему замечательному актерскому составу и особенно всем поклонникам сериала. Вы сделали это для нас, и мы с нетерпением ждём возвращения», — сказала Морган.

Лорри добавил, что также благодарен за «потрясающую возможность». «Это было невероятное путешествие, которое началось с визита в Ноксвилл, штат Теннесси. Лиэнн Морган — это воплощение всего. Гениальный комик, теплый и любящий человек, с которым невероятно приятно работать», — подчеркнул он.

Первый сезон ситкома «Лиэнн», состоящий из 16 эпизодов, вышел на экраны в конце июля. Сериал две недели продержался в топ-10 самых популярных англоязычных проектов Netflix и получил положительные отзывы.

Он рассказал о женщине средних лет по имени Лиэнн, которую после 33 лет брака оставляет муж. Героиня с помощью предприимчивой сестры вступает в новую жизнь: начинает ходить на свидания, занимается спортом и прощается с прошлым.

