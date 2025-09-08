В Японии появилась компания, позвоняющая нанять «пугающих людей»

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла

В Японии появилась компания, позвоняющая нанять «пугающих людей»

Фото: Beth Macdonald/Unsplash

В Японии появилась компания, позволяющая нанять «пугающий людей», чтобы те сопровождали клиентов на сложных встречах и производили устрашающее впечатление. Об этом написал South China Morning Post.

«Пугающие люди» — это, как правило, мужчины брутального вида с татуировками. По заверениям компании, они — не гангстеры. В их сервис входит исключительно сопровождение, они не выполняют никаких незаконных действий.

Если клиенты попросят сопровождающих ввязаться в драку или навредить кому-то, те откажутся и завершат работу. Тем не менее, японцы готовы платить татуированным мужчинам просто за присутствие на встречах с должниками и любовниками мужей.

Также услуги компании используют, чтобы закончить травлю на работе или заставить соседей вести себя потише. По словам клиентов, «пугающие люди» придают им уверенности во время сложных разговоров и помогают чувствовать себя безопасно.


Сервис стоит недешево: получасовое сопровождение обойдется в 20 тысяч японских йен, или 140 долларов. За 50 тысяч йен, или 340 долларов, можно «заказать» татуированного приятеля на три часа.

Компания, арендующая «пугающих людей», базируется в Токио. Она просит клиентов возмещать сопровождающим расходы на транспорт за пределами столичного региона.

«Я думаю, это полезная услуга, поскольку в природе человека — запугивать слабых и бояться сильных», — прокомментировал сервис один из пользователей соцсетей. «Интересно, что произойдет, если обе стороны наймут пугающего человека», — написал другой. «Главное в этой услугее не пугать других, а помогать людям меньше бояться», — добавил третий.

Ранее аналогичный сервис появился в Китае и стал очень популярен, в особенности среди женщин. Те нанимали телохранителей, чтобы справиться с жестокими мужьями, преследователями и неверными парнями. Однако 31 августа компания, предоставляющая услуги, объявила о прекращении работы.

Расскажите друзьям