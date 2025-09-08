В Японии появилась компания, позвоняющая нанять «пугающих людей»

В Японии появилась компания, позволяющая нанять «пугающий людей», чтобы те сопровождали клиентов на сложных встречах и производили устрашающее впечатление. Об этом написал South China Morning Post.
«Пугающие люди» — это, как правило, мужчины брутального вида с татуировками. По заверениям компании, они — не гангстеры. В их сервис входит исключительно сопровождение, они не выполняют никаких незаконных действий.
Если клиенты попросят сопровождающих ввязаться в драку или навредить кому-то, те откажутся и завершат работу. Тем не менее, японцы готовы платить татуированным мужчинам просто за присутствие на встречах с должниками и любовниками мужей.
Также услуги компании используют, чтобы закончить травлю на работе или заставить соседей вести себя потише. По словам клиентов, «пугающие люди» придают им уверенности во время сложных разговоров и помогают чувствовать себя безопасно.
Сервис стоит недешево: получасовое сопровождение обойдется в 20 тысяч японских йен, или 140 долларов. За 50 тысяч йен, или 340 долларов, можно «заказать» татуированного приятеля на три часа.
Компания, арендующая «пугающих людей», базируется в Токио. Она просит клиентов возмещать сопровождающим расходы на транспорт за пределами столичного региона.
«Я думаю, это полезная услуга, поскольку в природе человека — запугивать слабых и бояться сильных», — прокомментировал сервис один из пользователей соцсетей. «Интересно, что произойдет, если обе стороны наймут пугающего человека», — написал другой. «Главное в этой услугее не пугать других, а помогать людям меньше бояться», — добавил третий.
Ранее аналогичный сервис появился в Китае и стал очень популярен, в особенности среди женщин. Те нанимали телохранителей, чтобы справиться с жестокими мужьями, преследователями и неверными парнями. Однако 31 августа компания, предоставляющая услуги, объявила о прекращении работы.