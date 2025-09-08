«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл

1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон

Кадр: FilmNation Entertainment

Более 1300 кинематографистов подписали обязательство бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — актеры Тильда Суинтон и Хавьер Бардем, режиссеры Йоргос Лантимос и Кен Лоуч, сообщил Sky News.


Инициативу выдвинула организация Film Makers for Palestine («Киноматографисты за Палестину»). С ее помощью она надеется привлечь внимание к гуманитарной ситуации в секторе Газа.

По мнению сторонников группы, израильские продакшн-компании и студии «участвуют в геноциде и апартеиде против палестинского народа». Под этим высказыванием подписались актеры Риз Ахмед, Мириам Маргулис и Джульет Стивенсон, режиссер Асиф Кападиа, продюсеры Джеймс Уилсон и Робин Слово.

«Десятилетиями израильские фестивали, вещательные компании и продюсерские компании играли свою роль в сокрытии и оправдании израильской системы апартеида и ее военных преступлений — некоторые из них — посредством прямого партнерства с правительством», — заявила лауреатка BAFTA Ребекка О’Брайен.

Власти Израиля не согласны с обвинениями в геноциде. Они утверждают, что действуют в интересах самообороны и не нацелены на нанесение вреда мирному населению.

Кинематографисты выступили за отказ «от молчания, расизма и дегуманизации» и призвали «сделать все возможное в человеческих силах, чтобы положить конец соучастию в угнетении» палестинцев».

Документ, который они подписали, вдохновлен деятельностью организации «Кинематографисты объединенные против апартеида», которую основали в 1987 году Мартин Скорсезе и Джонатан Демме. Более 100 режиссеров в то время отказались показывать свои фильмы в ЮАР из-за введенной в стране политики апартеида. 

Расскажите друзьям