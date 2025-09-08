Более 1300 кинематографистов подписали обязательство бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — актеры Тильда Суинтон и Хавьер Бардем, режиссеры Йоргос Лантимос и Кен Лоуч, сообщил Sky News.
Инициативу выдвинула организация Film Makers for Palestine («Киноматографисты за Палестину»). С ее помощью она надеется привлечь внимание к гуманитарной ситуации в секторе Газа.
По мнению сторонников группы, израильские продакшн-компании и студии «участвуют в геноциде и апартеиде против палестинского народа». Под этим высказыванием подписались актеры Риз Ахмед, Мириам Маргулис и Джульет Стивенсон, режиссер Асиф Кападиа, продюсеры Джеймс Уилсон и Робин Слово.
«Десятилетиями израильские фестивали, вещательные компании и продюсерские компании играли свою роль в сокрытии и оправдании израильской системы апартеида и ее военных преступлений — некоторые из них — посредством прямого партнерства с правительством», — заявила лауреатка BAFTA Ребекка О’Брайен.
Власти Израиля не согласны с обвинениями в геноциде. Они утверждают, что действуют в интересах самообороны и не нацелены на нанесение вреда мирному населению.
Кинематографисты выступили за отказ «от молчания, расизма и дегуманизации» и призвали «сделать все возможное в человеческих силах, чтобы положить конец соучастию в угнетении» палестинцев».
Документ, который они подписали, вдохновлен деятельностью организации «Кинематографисты объединенные против апартеида», которую основали в 1987 году Мартин Скорсезе и Джонатан Демме. Более 100 режиссеров в то время отказались показывать свои фильмы в ЮАР из-за введенной в стране политики апартеида.