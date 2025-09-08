В США разрабатывают анимационный сериал о Шерлоке Холмсе для взрослой аудитории

Продюсерская компания Harry King Television запускает анимационный сериал о Шерлоке Холмсе. Об этом сообщает Deadline.
Сериал с рабочим названием «Анимационный Шерлок» будет основан на книгах Николаса Серкомба «Неизданные приключения Шерлока Холмса» и станет новым шагом для франшизы, ранее известной преимущественно по игровым экранизациям.
За создание отвечает продюсер Дэвид Липман, известный по первым двум частям «Шрека». В проект также вовлечены сценаристы Майкл Райан («Планета 51», «Пес-самурай и город кошек») и Тим Джон («Уличный кот по кличке Боб»).
Анимационный «Шерлок» будет ориентирован на взрослую аудиторию. Сезоны построят вокруг масштабных детективных арок, сохранив при этом отсылки к канону Конан Дойля. Зрителям обещают глубокое исследование персонажей — Холмса, Ватсона, миссис Хадсон и Мориарти, но в более современном и смелом прочтении.
«Анимация открывает пространство для более дерзкой и масштабной версии Шерлока Холмса. Мы создаем собственную вселенную, которая будет одновременно свежей, юмористичной и насыщенной приключениями», — отметил Серкомб.