Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон

Второй сезон снова будет сниматься в Ирландии. Как и первый, он будет состоять из шести часовых серий. Производство стартует в начале 2026 года. Сюжет первого сезона вращался вокруг Фионы Фокс (Сильверстоун), которая после загадочного послания от отца отправляется в Ирландию. Там она узнает правду о своем прошлом, семье и секретах.