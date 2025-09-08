«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон

Фото: AcornTV

Сервис Acorn TV продлил ирландский сериал «Ирландская кровь» на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в проекте играет Алисия Сильверстоун, которая также выступает исполнительным продюсером. Премьера финала первого сезона состоялась сегодня, 8 сентября.

«Ирландская кровь» стала самым успешным шоу в истории платформы: сериал занял первое место по просмотрам и привлечению подписчиков в США за первые три недели, а на Rotten Tomatoes получил 100%-ный рейтинг.

Второй сезон снова будет сниматься в Ирландии. Как и первый, он будет состоять из шести часовых серий. Производство стартует в начале 2026 года. Сюжет первого сезона вращался вокруг Фионы Фокс (Сильверстоун), которая после загадочного послания от отца отправляется в Ирландию. Там она узнает правду о своем прошлом, семье и секретах.

Помимо Сильверстоун в первом сезоне снялись Джейсон О’Мара, Уэнди Крюсон, Дервла Моллой, Симона Кирби, Рут Кодд и Леонардо Тайво. Представители Acorn TV отметили, что успех проекта во многом связан с энергией и вовлеченностью Сильверстоун, а также с сильной ирландской командой и актерами.

