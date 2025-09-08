Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
1300 кинодеятелей пообещали бойкотировать кинокомпании Израиля. Среди них — Лантимос, Лоуч и Суинтон
Сериал «Ирландская кровь» с Алисией Сильверстоун продлили на второй сезон
Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл

Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»

Фото: Warner Bros. Animation

Грег Кайпс (Бистбой из «Юных титанов») заявил, что Warner Bros. уволила его, после того как он публично сообщил о своем диагнозе — болезни Паркинсона. Об этом актер озвучки написал в комментариях к посту фаната Эмманюэля Ньюса, который отметил в Instagram* Джеймса Ганна и попросил его поддержать Кайпса.

«Меня буквально уволили на День святого Валентина, сразу после того как я поделился своим диагнозом. Для меня это словно смерть, и только фанаты смогут вернуть меня к жизни», — написал актер. В ответ на это Ньюс пообещал, что создаст петицию с просьбой вернуть Кайпсу работу.

В «Юных титанах» актер с 2003 года озвучивал Бистбоя, Адониса и Хайва, а еще Зверобоя во всех девяти сезонах «Юные титаны, вперед!». На счету актера — десятки работ: «Юная Лига справедливости», «Бен 10», «Черепашки-ниндзя», «Бен 10» и многие другие.

Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Заболевание диагностировали у датского режиссера Ларса фон Триера, известного по фильмам «Танцующая в темноте» и «Догвилль», и фронтмена группы a-ha Мортена Харкета

* Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

