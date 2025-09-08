Актер озвучки рассказал, что Warner Bros. уволила его из‑за диагноза «болезнь Паркинсона»

Грег Кайпс (Бистбой из «Юных титанов») заявил, что Warner Bros. уволила его, после того как он публично сообщил о своем диагнозе — болезни Паркинсона. Об этом актер озвучки написал в комментариях к посту фаната Эмманюэля Ньюса, который отметил в Instagram* Джеймса Ганна и попросил его поддержать Кайпса.
«Меня буквально уволили на День святого Валентина, сразу после того как я поделился своим диагнозом. Для меня это словно смерть, и только фанаты смогут вернуть меня к жизни», — написал актер. В ответ на это Ньюс пообещал, что создаст петицию с просьбой вернуть Кайпсу работу.
В «Юных титанах» актер с 2003 года озвучивал Бистбоя, Адониса и Хайва, а еще Зверобоя во всех девяти сезонах «Юные титаны, вперед!». На счету актера — десятки работ: «Юная Лига справедливости», «Бен 10», «Черепашки-ниндзя», «Бен 10» и многие другие.
Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Заболевание диагностировали у датского режиссера Ларса фон Триера, известного по фильмам «Танцующая в темноте» и «Догвилль», и фронтмена группы a-ha Мортена Харкета.
* Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.