Мультимедиа-арт-музей покажет ретроспективу творчества Ани Желудь

Мультимедиа-арт-музей представит выставку «Вдох-выдох» — ретроспективу творчества художницы Ани Желудь, которая скончалась в июне 2025 года. Об этом написал The Art Newspaper Russia.
В экспозиции соберут все главные работы Желудь более чем за двадцать лет. На выставке можно будет увидеть как проволочные инсталляции художницы, так и ее живопись, с которой она начинала свою карьеру в 2000-х.
Название выставочного проекта отсылает к картине, написанной Желудь в 2022 году в поселке Электроизолятор. Там Желудь жила в те годы, иногда месяцами не выходя из комнаты и создавая сотни произведений в год.
«Вдох-выдох» откроется в МАММ 26 сентября и будет работать до 7 декабря. Параллельно в музее покажут еще четыре выставки: «История села Ижевское. 1890–1930-е годы» фотографа Ивана Филатова, «Спасибо, что были с нами» Владимира Грига, «Фундаментальный лексикон. Современное российское искусство из фонда „Синара“» и «Опознанный объект» Андрея Гросицкого.
Аня Желудь родилась в Ленинграде в 1981 году. Окончила Художественно-промышленную академию имени Штиглица. С начала 2000-х участвовала в выставках современного искусства, включая 53-ю Венецианскую биеннале в 2009 году. Она стала известна благодаря работам, исследующим взаимодействие человека с повседневными предметами. Желудь умерла в возрасте 43 лет.