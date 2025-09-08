«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси

Кадр: Belgee

В России впервые самым продаваемым автомобилем иноастранного производства стала машина из Беларуси. Об этом написал портал «Автостат».

По его информации, самой популярной иномаркой на первой неделе сентября стал кроссовер Belgee X50. Он сместил с первой строчки китайский автомобиль Haval Jolion, который долгое время держался лидером рейтинга.

Самым продаваемой машиной в стране сейчас считается отечественная Lada Grantа. В России продали 2984 таких модели — это более чем в два раза больше, чем у конкурентов. На дороги страны вышли 1399 новых Belgee X50 — 1379 — Haval Jolion.

Конкуренцию иномаркам составляет еще одна российская машина — Lada Vesta. Пока она находится на четвертой строке рейтинга с 1364 проданными экземплярами. Автомобили других моделей не набрали тысячи продаж.

