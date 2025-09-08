Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки

Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Баз Лурман показал музыкальный документальный фильм «Эпик: Элвис Пресли на концерте». Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, пишет New York Post.

Фильм рассказывает о концертах Элвиса Пресли в отеле «Интернациональ» в Лас-Вегасе, где он выступал семь лет — с 1969 по 1976 год. Через год после завершения этих концертов артист ушел из жизни.

Режиссеру «Элвиса» и «Мулен Руж» удалось получить доступ к 59 записям с 636 выступлений. Эти материалы хранились в подземной соляной шахте в Канзасе, принадлежащей Warner Bros. Лурман также использовал редкие записи с пресс-конференций Пресли, чтобы передать взгляд самого музыканта на события его жизни.

«Душевность Пресли, забавные импровизированные шутки, поцелуи с поклонницами, его трубка, захватывающие кадры репетиций — все это есть в фильме. Он также ярко передает атмосферу безумия, царящую в месте, которое теперь называется Westgate Las Vegas Resort», — говорится в описании.

Фильм «Эпик: Элвис Пресли на концерте» стал для режиссера уже вторым проектом, посвященным знаменитому исполнителю. В 2022 году Лурман представил байопик «Элвис», который  получил семь номинаций на премию «Оскар». Главную роль в картине сыграл Остин Батлер.

Недавно стало известно, что шведская компания Pophouse собирается отправить цифровой аватар Элвиса Пресли в тур. По данным источников, скорее всего, компания ведет переговоры с Sony Music и Authentic Brands Group не о покупке всех прав на творчество и образ исполнителя, а о партнерстве. Financial Times подчеркивает, что уверенности в том, что сделка в итоге будет достигнута, нет.

Расскажите друзьям