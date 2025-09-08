Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов

Баз Лурман показал музыкальный документальный фильм «Эпик: Элвис Пресли на концерте». Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, пишет New York Post.
Фильм рассказывает о концертах Элвиса Пресли в отеле «Интернациональ» в Лас-Вегасе, где он выступал семь лет — с 1969 по 1976 год. Через год после завершения этих концертов артист ушел из жизни.
Режиссеру «Элвиса» и «Мулен Руж» удалось получить доступ к 59 записям с 636 выступлений. Эти материалы хранились в подземной соляной шахте в Канзасе, принадлежащей Warner Bros. Лурман также использовал редкие записи с пресс-конференций Пресли, чтобы передать взгляд самого музыканта на события его жизни.
«Душевность Пресли, забавные импровизированные шутки, поцелуи с поклонницами, его трубка, захватывающие кадры репетиций — все это есть в фильме. Он также ярко передает атмосферу безумия, царящую в месте, которое теперь называется Westgate Las Vegas Resort», — говорится в описании.
Фильм «Эпик: Элвис Пресли на концерте» стал для режиссера уже вторым проектом, посвященным знаменитому исполнителю. В 2022 году Лурман представил байопик «Элвис», который получил семь номинаций на премию «Оскар». Главную роль в картине сыграл Остин Батлер.
Недавно стало известно, что шведская компания Pophouse собирается отправить цифровой аватар Элвиса Пресли в тур. По данным источников, скорее всего, компания ведет переговоры с Sony Music и Authentic Brands Group не о покупке всех прав на творчество и образ исполнителя, а о партнерстве. Financial Times подчеркивает, что уверенности в том, что сделка в итоге будет достигнута, нет.