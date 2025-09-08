В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»

Фото: Umedia

Киллиан Мерфи впервые прокомментировал трейлер фильма «28 лет спустя», в котором его приняли за зомби. 

Он отметил, что не сидел в интернете и ничего не знал о слухах и мемах, пока ему об этом не рассказал сын. «Здорово, что люди думают, будто я похож на зомби. Это очень лестно», — сказал Мерфи.

Первый трейлер «28 лет спустя» вышел в декабре 2024 года. Тогда поклонники подумали, что на короткий момент в промо появился Киллиан Мерфи, звезда фильма Дэнни Бойла «28 дней спустя», сыгравший изможденного зомби.

В трейлере мелькает крайне худой зомби, поднимающийся с земли. Мерфи был указан как исполнительный продюсер «28 Years Later», а один из представителей Sony намекал на его участие «неожиданным образом, который со временем разовьется». 

Фото: Sony

В то же время СМИ стали писать о строгой диете актера для роли в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. Поэтому фанаты увидели зомби с похожим лицом и сделали вывод — это Мерфи. Журналисты тоже обсуждали эту версию.

Однако вскоре выяснилось, что это был не Мерфи, а арт-дилер и модель, которого нашел сам Дэнни Бойл. В итоге оказалось, что зомби — новичок Ангус Нилл, его отобрали благодаря необычной внешности, включая талию 28 дюймов.

Хотя в «28 лет спустя» Мерфи не снимался, он появится в сиквеле «28 лет спустя: Храм из костей» в небольшой роли, которая, как ожидается, подготовит почву для более значимого появления в новом фильме.

