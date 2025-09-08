В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»

«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства

В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»

Фото: Netflix Studios

В Сеуле стартовала серия дрон-шоу по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов». Первое событие прошло 7 сентября, следующие шоу ожидаются 13, 20, 26 сентября и 18 октября в парке Ттуксеом Ханган.

После 20:00 по местному времени 1200 синхронизированных дронов создают световые композиции с персонажами сериала и известными городскими достопримечательностями над рекой Хан.

Так, дроны изображают Чхонгдамский мост, деревню Букчон Ханок и персонажей мультсериала. Помимо этого для гостей подготовили танцевальные выступления, музыкальные номера, а также фотозоны с костюмами и аквагримом.

Мультсериал «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня и стал мировым хитом, собрав более 236 млн просмотров за первый месяц. Саундтрек к фильму также достиг успеха, заняв первые позиции в чартах Billboard и получив более 3 млрд стримов по всему миру.

В центре сюжета — вымышленная женская группа HUNTR/X, состоящая из Руми, Миры и Зои, которые ведут двойную жизнь. Днем они популярные айдолы, а ночью — охотницы на демонов. Их противники — группа мальчиков-демонов Saja Boys, замаскированных под айдолов, стремящихся захватить мир.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix