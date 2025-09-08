В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»

В Сеуле стартовала серия дрон-шоу по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов». Первое событие прошло 7 сентября, следующие шоу ожидаются 13, 20, 26 сентября и 18 октября в парке Ттуксеом Ханган.
После 20:00 по местному времени 1200 синхронизированных дронов создают световые композиции с персонажами сериала и известными городскими достопримечательностями над рекой Хан.
Так, дроны изображают Чхонгдамский мост, деревню Букчон Ханок и персонажей мультсериала. Помимо этого для гостей подготовили танцевальные выступления, музыкальные номера, а также фотозоны с костюмами и аквагримом.
Мультсериал «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня и стал мировым хитом, собрав более 236 млн просмотров за первый месяц. Саундтрек к фильму также достиг успеха, заняв первые позиции в чартах Billboard и получив более 3 млрд стримов по всему миру.
В центре сюжета — вымышленная женская группа HUNTR/X, состоящая из Руми, Миры и Зои, которые ведут двойную жизнь. Днем они популярные айдолы, а ночью — охотницы на демонов. Их противники — группа мальчиков-демонов Saja Boys, замаскированных под айдолов, стремящихся захватить мир.