«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Самой продаваемой иномаркой в России впервые стала машина из Беларуси
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев

«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»

Фото: CG Cinéma

Анджелина Джоли призналась, что нервничала во время съемок драмы «Кутюр». В интервью Variety актриса поделилась, что картина стала для нее очень личной. «Этот фильм настолько личный для меня, что я не воспринимаю его как кино», — сказала Джоли.

Джоли играет Максин Уокер — режиссера малобюджетных фильмов ужасов. По сюжету она получает заказ от французского модного дома на съемку фильма о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — Неделе высокой моды. 

Максин пытается совмещать работу, материнство и продолжающийся бракоразводный процесс и узнает, что у нее агрессивная форма рака груди. Джоли тоже несколько лет назад перенесла операцию по удалению молочных желез из-за генетической предрасположенности к развитию заболевания.

Алиса Винокур («Проксима») рассказала, что при написании сценария она думала о Джоли. «Я знала, эта история ей близка. Я давно хотела с ней поработать и подумала, что будет интересно показать ее хрупкость, скрывающуюся за ее сильным образом. Что мне нравится в Анджелине, так это то, что она голливудская актриса, но в то же время она своего рода бунтарка», — сказала Винокур.

В одной из самых эмоциональных сцен врач рекомендует героине сделать двойную мастэктомию, поскольку болезнь находится на поздней стадии. В другой сцене врач красными чернилами отмечает линии хирургических разрезов на  груди Максин.

«Конечно, фильм затронет множество личных тем. Но я всегда замечала, что самые тяжелые ленты снимают самые душевные команды. В искренних разговорах и общих переживаниях есть что-то очень поддерживающее. Это помогало, потому что на съемках ты видишь лица других людей и понимаешь, что кто-то из них тоже сталкивался с этой болезнью», — поделилась Джоли.

Актриса призналась, что чувствовала себя очень уязвимой, когда  надела в фильме одно из ожерелий своей матери. Кроме того, специально для ленты звезда «Лары Крофт» выучила французский язык, потому что ее мать была француженкой.

В драме также снялся Луи Гаррель. Он сыграет оператора Антона, в которого влюбляется героиня Джоли. Российская премьера фильма «Кутюр» запланирована на 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступит Capella Film. 

Расскажите друзьям