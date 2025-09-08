Анджелина Джоли призналась, что нервничала во время съемок драмы «Кутюр». В интервью Variety актриса поделилась, что картина стала для нее очень личной. «Этот фильм настолько личный для меня, что я не воспринимаю его как кино», — сказала Джоли.
Джоли играет Максин Уокер — режиссера малобюджетных фильмов ужасов. По сюжету она получает заказ от французского модного дома на съемку фильма о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — Неделе высокой моды.
Максин пытается совмещать работу, материнство и продолжающийся бракоразводный процесс и узнает, что у нее агрессивная форма рака груди. Джоли тоже несколько лет назад перенесла операцию по удалению молочных желез из-за генетической предрасположенности к развитию заболевания.
Алиса Винокур («Проксима») рассказала, что при написании сценария она думала о Джоли. «Я знала, эта история ей близка. Я давно хотела с ней поработать и подумала, что будет интересно показать ее хрупкость, скрывающуюся за ее сильным образом. Что мне нравится в Анджелине, так это то, что она голливудская актриса, но в то же время она своего рода бунтарка», — сказала Винокур.
В одной из самых эмоциональных сцен врач рекомендует героине сделать двойную мастэктомию, поскольку болезнь находится на поздней стадии. В другой сцене врач красными чернилами отмечает линии хирургических разрезов на груди Максин.
«Конечно, фильм затронет множество личных тем. Но я всегда замечала, что самые тяжелые ленты снимают самые душевные команды. В искренних разговорах и общих переживаниях есть что-то очень поддерживающее. Это помогало, потому что на съемках ты видишь лица других людей и понимаешь, что кто-то из них тоже сталкивался с этой болезнью», — поделилась Джоли.
Актриса призналась, что чувствовала себя очень уязвимой, когда надела в фильме одно из ожерелий своей матери. Кроме того, специально для ленты звезда «Лары Крофт» выучила французский язык, потому что ее мать была француженкой.
В драме также снялся Луи Гаррель. Он сыграет оператора Антона, в которого влюбляется героиня Джоли. Российская премьера фильма «Кутюр» запланирована на 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступит Capella Film.