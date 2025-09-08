«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде

Фото: Okko

Okko выпустит 17 сентября приключенческий мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» — режиссерский дебют Ивана Добронравова. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Проект расскажет о начинающем режиссере Никите, который узнает о смертельном диагнозе. Молодой человек предлагает троим друзьям отправиться в путешествие, задуманное много лет назад.

Вместе герои отправляются на Урал. Они надеются вернуться в беззаботные школьные годы, но вместо этого сталкиваются с суровой природой, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого пропадают без вести люди.

Видео: Okko

«Путь героев — это одиссея по России 90-х, где отчаянные люди живут в суровых и непредсказуемых обстоятельствам, а на экзистенциальные вопросы находятся парадоксальные ответы. Несмотря на все сложности этой невероятной истории, наши герои обретут стойкое ощущение надежды на светлое будущее», — обещает синопсис.

В сериале снялись Александр Метелкин («Летучий корабль», «Блиндаж»), Иван Федотов («Калашников», «Душегубы»), Антон Момот («Кухня», «Поехавшая»), Татьяна Марахонич («Актрисы», «Аврора») и другие артисты. Сценарий написал Иван Заваруев по идее Антона Алексашина.

Продюсерами проекта выступили Анна Добронравова, Федор Добронравов и Виктор Добронравов, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Светлана Сонина. Шоу создала продакшн-компания DOitBRO при поддержке Института развития интернета.

