В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв

В торговом центре «Сити Молл» в Тюмени пройдет кабачковый рейв. Анонс опубликовали в сообществе ТРЦ во «ВКонтакте». Мероприятие запланировано на 15.00 14 сентября, но кабачки принимают уже с 12 сентября.
За каждый принесенный овощ участники получат стикерпак, а все собранные кабачки будут переданы на благотворительность — ими накормят коз.
В воскресенье, 14 сентября, первый этаж торгового центра охватит диджей-сет. Организаторы рекомендовали гостям придерживаться дачного стиля: подойдут куртка деда, панама, резиновые сапоги или кроксы.
В это же время в Казани пройдет другое социальное мероприятие — День жизнелюба, праздник для активных пожилых людей. Мероприятие организовано в рамках одноименного социального проекта, который круглый год реализуется на базе 17 культурных центров и 49 библиотек города. 9 сентября в Парке культуры и отдыха имени Горького перед гостями праздника выступит Прохор Шаляпин.