Мировое признание пришло к Балтимору в 1975 году, когда исследователю было всего 37 лет. Мужчина стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за опровержение существовавшего представления о том, что генетическая информация передается только в одном направлении — от ДНК к РНК. Балтимор доказал, что возможен и обратный процесс — от РНК к ДНК.