«Это очень лестно»: Киллиан Мерфи — о том, что его приняли за зомби в трейлере «28 лет спустя»
Okko выпустит мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» об Урале, 90-х и надежде
Баз Лурман снял документалку об Элвисе Пресли на основе восстановленных видеозаписей с его концертов
В Южной Корее запустили шоу дронов по мотивам мультсериала «Кейпоп-охотницы на демонов»
Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»
«Фильм настолько личный, что я не воспринимаю его как кино»: Анджелина Джоли — о драме «Кутюр»
В тюменском ТРЦ пройдет благотворительный кабачковый рейв
Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства

Умер Дэвид Балтимор — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине

Фото: Patrick McMullan/Getty Images

Американский биолог Дэвид Балтимор скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times. По словам супруги и коллеги ученого Элис Хуан, причиной смерти стали осложнения, вызванные несколькими видами рака.

Мировое признание пришло к Балтимору в 1975 году, когда исследователю было всего 37 лет. Мужчина стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за опровержение существовавшего представления о том, что генетическая информация передается только в одном направлении — от ДНК к РНК. Балтимор доказал, что возможен и обратный процесс — от РНК к ДНК.

Впервые ученый представил свое открытие на вечернем семинаре Массачусетского технологического института, в котором тогда преподавал. «Я помню это как вчера. Это было в комнате 16–310. Он выступил с докладом, и я помню, как вышел и сказал Мори Фоксу [одному из слушателей]: „Он получит за это Нобелевскую премию“», — рассказал ученый Дэвид Ботштейн, участник встречи.

Открытие Балтимора позволило науке понять механизм работы ретровирусов, в том числе вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Мужчина стал одним из первых исследователей СПИДа, возглавлял национальный комитет по политике в области СПИДа и призывал других вирусологов изучать это заболевание — но, по его словам, его призывы мало помогли.

Балтимор вспоминал: «Я сказал, что это ответственность любого работающего в вирусологии — заняться этой проблемой. Это грозит стать худшей катастрофой общественного здравоохранения в наше время. Но большая часть сообщества вирусологов не отреагировала. Они были очень заняты своей собственной работой, а СПИД стал сильно политизированным».

Расскажите друзьям