Американский биолог Дэвид Балтимор скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times. По словам супруги и коллеги ученого Элис Хуан, причиной смерти стали осложнения, вызванные несколькими видами рака.
Мировое признание пришло к Балтимору в 1975 году, когда исследователю было всего 37 лет. Мужчина стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за опровержение существовавшего представления о том, что генетическая информация передается только в одном направлении — от ДНК к РНК. Балтимор доказал, что возможен и обратный процесс — от РНК к ДНК.
Впервые ученый представил свое открытие на вечернем семинаре Массачусетского технологического института, в котором тогда преподавал. «Я помню это как вчера. Это было в комнате 16–310. Он выступил с докладом, и я помню, как вышел и сказал Мори Фоксу [одному из слушателей]: „Он получит за это Нобелевскую премию“», — рассказал ученый Дэвид Ботштейн, участник встречи.
Открытие Балтимора позволило науке понять механизм работы ретровирусов, в том числе вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Мужчина стал одним из первых исследователей СПИДа, возглавлял национальный комитет по политике в области СПИДа и призывал других вирусологов изучать это заболевание — но, по его словам, его призывы мало помогли.
Балтимор вспоминал: «Я сказал, что это ответственность любого работающего в вирусологии — заняться этой проблемой. Это грозит стать худшей катастрофой общественного здравоохранения в наше время. Но большая часть сообщества вирусологов не отреагировала. Они были очень заняты своей собственной работой, а СПИД стал сильно политизированным».