Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»

Фото: Entertainment One

Вышел первый трейлер фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном. Картина будет представлена на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября. 25 декабря она выйдет в российский прокат.

Сюжет рассказывает о десятилетней Авроре, которая объединяется с соседом — наемным убийцей, чтобы справиться с монстрами. Девочка нанимает его, чтобы убить чудовище, которое, как она считает, уничтожило ее семью. 

Сосед берется за дело, подозревая, что родители Авроры могли стать жертвами его врагов, и теперь ему предстоит противостоять целой армии убийц.

Режиссером фильма стал Брайан Фуллер, создатель сериала «Ганнибал». «Поймать монстра» станет его полнометражным дебютом. Помимо Миккельсена в актерский состав вошли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон.

