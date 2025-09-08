Вышел трейлер фильма «Поймать монстра» от создателя сериала «Ганнибал»

Вышел первый трейлер фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном. Картина будет представлена на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября. 25 декабря она выйдет в российский прокат.
Сюжет рассказывает о десятилетней Авроре, которая объединяется с соседом — наемным убийцей, чтобы справиться с монстрами. Девочка нанимает его, чтобы убить чудовище, которое, как она считает, уничтожило ее семью.
Сосед берется за дело, подозревая, что родители Авроры могли стать жертвами его врагов, и теперь ему предстоит противостоять целой армии убийц.
Режиссером фильма стал Брайан Фуллер, создатель сериала «Ганнибал». «Поймать монстра» станет его полнометражным дебютом. Помимо Миккельсена в актерский состав вошли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон.