В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ

65-летняя Кэтрин Салливан более 25 лет занималась обработкой обращений клиентов. По ее словам, недавно руководство поручило ей протестировать ответы для ИИ-модели компании Bumblebee AI, занимающейся автоматизацией рабочих процессов. После этого женщину и несколько ее коллег уволили, поскольку ИИ успешно выполнял их работу.