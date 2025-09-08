Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ

Фото: LisaInGlasses

Сотрудницу австралийского банка Commonwealth Bank заменили искусственным интеллектом, который она обучала. О случае пишет The Sun.

65-летняя Кэтрин Салливан более 25 лет занималась обработкой обращений клиентов. По ее словам, недавно руководство поручило ей протестировать ответы для ИИ-модели компании Bumblebee AI, занимающейся автоматизацией рабочих процессов. После этого женщину и несколько ее коллег уволили, поскольку ИИ успешно выполнял их работу.

Однако позже нейросеть не справилась с наплывами звонков от клиентов. Часть сотрудников вернули, но Кэтрин отказалась от предложения. По словам работницы, нет никаких гарантий, что ее не уволят снова.

Компания принесла извинения сотрудникам, им помогают в поиске работы. Несмотря на это, в банке продолжают развивать программу в области искусственного интеллекта. «Мы также пересматриваем наши внутренние процессы, чтобы улучшить наш подход в будущем», — отметили в Commonwealth Bank.

Недавно суд восстановил на работе москвичку, которую уволили из за искусственного интеллекта. C 2024 года в обществе «Алиса» внедрили нейротехнологии, которые позволяют заменить работу людей, включая функции категорийного менеджера. В связи с этим сотруднице предложили перейти на двухчасовой рабочий день с соответствующим снижением заработной платы.

Женщина не согласилась, после этого ее трудовой договор был расторгнут, но она подала в суд. Тот удовлетворил ее иск и взыскал с организации компенсацию в пользу сотрудницы.

1 сентября стало известно, что в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова появился факультет искусственного интеллекта. Первый набор студентов состоится в следующем году.

