Бенуа Блан расследует убийство в тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Netflix опубликовал тизер-трейлер третьей части франшизы «Достать ножи» с подзаголовком «Проснись, мертвец». В прокат лента выйдет 26 ноября, а 12 декабря выйдет на стриминге.
На этот раз Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке. При отсутствии подозреваемых местный шеф полиции Джеральдин Скотт объединяется с детективом, чтобы распутать дело, которое ставит под сомнение всю логику.
В фильме снимаются Дэниел Крейг, Мила Кунис, Джош О’Коннор, Джош Бролин, Гленн Клоуз, Томас Хейден Черч, Керри Вашингтон, Дэрил МакКормак, Джереми Реннер, Кейли Спэни и Эндрю Скотт.