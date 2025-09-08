ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония

Из трех культур Восточной Азии наибольший интерес для российской молодежи (14–35 лет) представляет японская, выяснил ВЦИОМ. 36% опрошенных ответили, что им интересней японская культура, 23% — китайская и 10% — корейская.
Каждый второй респондент отметил, что выбрал бы для первой поездки именно Японию. С ней у россиян ассоциируются аниме (37%), самураи (20%), национальная кухня (20%), сакура (15%) и кимоно (12%). Наибольший интерес у молодежи вызывают кухня (51%), автомобили (49%), мультфильмы (49%), бытовая техника и гаджеты (49%).
С культурой Южной Кореи у респондентов ассоциируются кей-поп (28%), дорамы (22%), корейская еда (17%) и технологии (7%).
Наиболее популярные ассоциации с китайской культурой — коллективизм и коммунизм (19%), философия и уважение к старшим (19%), драконы и китайский Новый год (19%). Страна привлекает молодежь бытовой техникой и гаджетами (51%), историей и традициями (49%). Каждый второй опрошенный выбрал бы для изучения китайский, а не японский или корейский.
