ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония

Наиболее популярные ассоциации с китайской культурой — коллективизм и коммунизм (19%), философия и уважение к старшим (19%), драконы и китайский Новый год (19%). Страна привлекает молодежь бытовой техникой и гаджетами (51%), историей и традициями (49%). Каждый второй опрошенный выбрал бы для изучения китайский, а не японский или корейский.