Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале

Фанаты игры Life Is Strange хотят видеть Эмму Майерс из «Уэнсдэй» в главной роли сериальной адаптации.
Сама Майерс недавно призналась, что участие в адаптации Life Is Strange было бы «очень веселым опытом». Ранее актриса снялась в «Minecraft в кино».
Life Is Strange увидела свет 30 января 2015 года. Действие игры происходит в октябре 2013 года, когда 18-летняя Максин Колфилд возвращается в родной город Аркадия-Бей после пяти лет отсутствия.
Там она встречает свою давнюю подругу Хлою Прайс, отец которой погиб в автокатастрофе незадолго до переезда Максин в Сиэтл. Тогда из‑за отсутствия подруги девушка нашла поддержу в лице Рейчел Эмбер, но она таинственно исчезла.
Видеоигра удостоилась множества наград и признания критиков. Life Is Strange позволяет игрокам отматывать время назад и влиять на прошлое, настоящее и будущее.