Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале

«Эмма Майерс идеально подходит на роль Макс. Amazon, мы знаем, что у вас есть деньги — просто выпишите ей чек», — написал один из поклонников в X. Другой добавил: «Может, я себя накручиваю, но реально верю, что Эмма сыграет Макс».