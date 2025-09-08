Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале

Фото: Netflix

Фанаты игры Life Is Strange хотят видеть Эмму Майерс из «Уэнсдэй» в главной роли сериальной адаптации.

«Эмма Майерс идеально подходит на роль Макс. Amazon, мы знаем, что у вас есть деньги — просто выпишите ей чек», — написал один из поклонников в X. Другой добавил: «Может, я себя накручиваю, но реально верю, что Эмма сыграет Макс».

Сама Майерс недавно призналась, что участие в адаптации Life Is Strange было бы «очень веселым опытом». Ранее актриса снялась в «Minecraft в кино».

Фото: Deck Nine

Life Is Strange увидела свет 30 января 2015 года. Действие игры происходит в октябре 2013 года, когда 18-летняя Максин Колфилд возвращается в родной город Аркадия-Бей после пяти лет отсутствия. 

Там она встречает свою давнюю подругу Хлою Прайс, отец которой погиб в автокатастрофе незадолго до переезда Максин в Сиэтл. Тогда из‑за отсутствия подруги девушка нашла поддержу в лице Рейчел Эмбер, но она таинственно исчезла.

Видеоигра удостоилась множества наград и признания критиков. Life Is Strange позволяет игрокам отматывать время назад и влиять на прошлое, настоящее и будущее.

Amazon