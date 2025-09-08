В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов

На новой станции варшавского метро Kondratowicza открыли экспресс-библиотеку Metroteka. Ее цель ― побудить пассажиров отказаться от смартфонов в пользу книг, сообщает The Guardian.
На площади в 150 квадратных метров доступно около 16 тыc. книг. Их можно взять с помощью автомата самообслуживания, используя бесконтактные чипы. Вернуть книги можно на месте или через уличный автомат, работающий круглосуточно.
Библиотека предлагает две зоны для чтения — для взрослых и детей, а также площадку для публичных чтений и мероприятий. В общей зоне, оборудованной вайфаем и розетками, посетители могут учиться или работать.
Библиотеку украшает вертикальный сад, в котором растут свежие травы ― базилик и орегано, а также цветы ― настурции и виолы. Гидропонная стена оборудована без естественного света и почвы.
В первый же день работы библиотеки из нее взяли более 400 книг. В основном это были школьные произведения, путеводители и разные пособия.
Согласно опросу Национальной библиотеки Польши, в 2024 году лишь 41% поляков прочли хотя бы одну книгу, хотя в конце 1990-х и начале 2000-х этот показатель был выше 50%. Такие цифры выше, чем в Южной Европе, но ниже, чем в странах Северной Европы или в соседней Чехии.
В России, по результатам опроса ВЦИОМ от октября прошлого года, хотя бы одну книгу за последние три месяца прочли 59% россиян.