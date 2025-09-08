Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей

В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов

Фото: @BibliotekaTargowek

На новой станции варшавского метро Kondratowicza открыли экспресс-библиотеку Metroteka. Ее цель ― побудить пассажиров отказаться от смартфонов в пользу книг, сообщает The Guardian.

На площади в 150 квадратных метров доступно около 16 тыc. книг. Их можно взять с помощью автомата самообслуживания, используя бесконтактные чипы. Вернуть книги можно на месте или через уличный автомат, работающий круглосуточно. 

Библиотека предлагает две зоны для чтения — для взрослых и детей, а также площадку для публичных чтений и мероприятий. В общей зоне, оборудованной вайфаем и розетками, посетители могут учиться или работать. 

Библиотеку украшает вертикальный сад, в котором растут свежие травы ― базилик и орегано, а также цветы ― настурции и виолы. Гидропонная стена оборудована без естественного света и почвы. 

@BibliotekaTargowek

В первый же день работы библиотеки из нее взяли более 400 книг. В основном это были школьные произведения, путеводители и разные пособия.

Согласно опросу Национальной библиотеки Польши, в 2024 году лишь 41% поляков прочли хотя бы одну книгу, хотя в конце 1990-х и начале 2000-х этот показатель был выше 50%. Такие цифры выше, чем в Южной Европе, но ниже, чем в странах Северной Европы или в соседней Чехии.

В России, по результатам опроса ВЦИОМ от октября прошлого года, хотя бы одну книгу за последние три месяца прочли 59% россиян.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ