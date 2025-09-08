Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Фото: «Амосфера кино»

«Атмосфера кино» представила дебютный трейлер полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Премьера ленты состоится 30 октября на больших экранах.

На этот раз сюжет закрутится вокруг возвращения мамы после долгого отсутствия. Для дочек это радость и чудо, для Веника — сюрприз, а для всей семьи — шанс начать все заново. 

Ключевым событием станет свадьба Маши, которая пройдет в Кисловодске. В кадре появятся гора Кольцо, Лермонтовская скала, Национальный парк и скульптура Чебурашки.

В фильме снялись Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и другие.

«Я очень рада встретиться с киносемьей! Когда узнала про возрождение “Папиных дочек” и получила предложение присоединиться к проекту, с радостью согласилась. Ведь мне, как и многим зрителям, было интересно, как сложилась судьба любимых героев. Когда пришла на площадку, испытывала приятное волнение и трепет. Новые девочки дружелюбно меня встретили и приняли, Филипп оказал поддержку», — рассказала Сиваева.

