Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

«Я очень рада встретиться с киносемьей! Когда узнала про возрождение “Папиных дочек” и получила предложение присоединиться к проекту, с радостью согласилась. Ведь мне, как и многим зрителям, было интересно, как сложилась судьба любимых героев. Когда пришла на площадку, испытывала приятное волнение и трепет. Новые девочки дружелюбно меня встретили и приняли, Филипп оказал поддержку», — рассказала Сиваева.