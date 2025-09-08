«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов

В минувшие выходные академия картинга Miks Karting при поддержке авиакомпании «Аэрофлот» провела день открытых дверей. Мероприятие собрало 150 юных гонщиков в возрасте от 7 до 16 лет и дало старт новому гоночному сезону. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Участники погрузились в мир профессионального автоспорта: освоили теорию управления болидами и отработали навыки на специальных тренажерах. Приглашенными гостями стали футболисты ПФК ЦСКА Артем Сериков и Рамиро Ди Лусиано. Спортсмены провели автограф-сессию, пообщались с детьми и даже лично протестировали трассу.
Мероприятие посетили около 70 детей сотрудников компаний группы «Аэрофлот». Они приняли участие в программе дня открытых дверей наравне с остальными ребятами.
День открытых дверей стал логичным продолжением сотрудничества: ранее «Аэрофлот» выступил с поддержкой летнего турнира «Кубок Аэрофлот/Miks Юниор». Соревнования прошли в четыре этапа с июня по август и позволили юным спортсменам продемонстрировать свой рост на протяжении всего лета.
Партнерство «Аэрофлота» и Miks Karting Academy нацелено на развитие автоспорта в России. Совместными усилиями компании планируют популяризировать картинг среди молодежи и создавать инфраструктуру для подготовки нового поколения российских гонщиков.
«Наши пилоты показывают стабильные результаты в России и полностью готовы к участию в мировых соревнованиях. Как только появится возможность и нормализуются отношения с Западом, мы обязательно будем пробовать силы на ведущих мировых трассах. У нашего тренерского состава есть необходимый опыт, чтобы вывести ребят на этот уровень», — прокомментировал успехи воспитанников Сергей Балдин, руководитель Miks Karting Academy.