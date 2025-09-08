«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов

В минувшие выходные академия картинга Miks Karting при поддержке авиакомпании «Аэрофлот» провела день открытых дверей. Мероприятие собрало 150 юных гонщиков в возрасте от 7 до 16 лет и дало старт новому гоночному сезону. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиакомпании.