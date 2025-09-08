Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»

«Когда речь идет о самураях, люди представляют себе очень гламурный период в истории Японии. Но к концу эпохи Эдо самураи утратили большую часть своей былой славы и власти. „Last Samurai Standing“ исследует, что произойдет, если эти воины — самые сильные и искусные в Японии — внезапно окажутся обычными людьми и будут вынуждены бороться за свои жизни. Представьте себе смесь „Сегуна“ и „Игры в кальмара“», — объяснял задумку руководитель отдела контента Netflix Japan Каата Сакамото.