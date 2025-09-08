Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»

Фото: Netflix

Netflix представил дебютный тизер японского сериала «Last Samurai Standing». Премьера первых двух серий состоится на 30-м Международном кинофестивале в Пусане 18 сентября 2025 года. Затем шесть серий выйдут на стриминговом сервисе 13 ноября.

Шоу основано на одноименной японской манге, которая создана по роману Сего Имамуры. По сюжету самураи, лишившиеся власти и статуса к концу периода Эдо (1603–1868), вынуждены сражаться за выживание в жестоком турнире. Организатор игр собирает в храме Тэнрю-дзи в Киото 292 воина и обещает победителю приз в 100 млрд иен.

Видео: Netflix

Главную роль в сериале сыграл знаменитый японский актер Дзюнъити Окада («Адские псы», «Вечный „Зеро“»). Он также занял посты продюсера и хореографа боевых сцен.

«Когда речь идет о самураях, люди представляют себе очень гламурный период в истории Японии. Но к концу эпохи Эдо самураи утратили большую часть своей былой славы и власти. „Last Samurai Standing“ исследует, что произойдет, если эти воины — самые сильные и искусные в Японии — внезапно окажутся обычными людьми и будут вынуждены бороться за свои жизни. Представьте себе смесь „Сегуна“ и „Игры в кальмара“», — объяснял задумку руководитель отдела контента Netflix Japan Каата Сакамото.

