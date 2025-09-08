На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными

С 18 сентября по 2 октября в московском Доме культуры «ГЭС-2» пройдет второй ежегодный кинофестиваль. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки.
Фестиваль этого года будет посвящен фильмам, которые считались утерянными или были недоступны зрителям. Публике представят 20 картин в двух программах ― современной и ретроспективной.
Фильмом открытия станет «Смерть Дракулы» ― первый в истории фильм о знаменитом вампире. Его в 1921 году выпустил венгерский режиссер Карой Лайтай. Долгое время картина считалась утраченной, пока восемь трансильванских режиссеров не вернули ее из небытия. На первом показе в «ГЭС-2» «Смерть Дракулы» будет сопровождаться живым концертом-импровизацией мультиинструменталистки Сони Скобелевой. На следующий день фильм пройдет с оригинальным саундтреком, который после сеанса можно будет обсудить с его автором — композитором Мишелем Монтанаро.
Всего на фестивале состоятся 2 мировые и 16 российских премьер, в том числе 4 премьеры отреставрированных копий классических фильмов. Среди режиссеров фильмов-участников — Жак Риветт (Франция), Деннис Хоппер (США), Мануэл ди Оливейра (Португалия), Лав Диас (Филиппины), Альберт Серра (Испания) и Ханс-Юрген Зиберберг (Германия).
«Ленты ретроспективной программы можно считать не просто обретенными, но и, без преувеличения, спасенными. Современные работы демонстрируют разные сценарии обретения — от возвращения классиков, молчавших десятилетиями, до откровений и находок, сделанных молодыми авторами», ― отметили в «ГЭС-2».
В ходе публичной программы пройдут шесть дискуссий с режиссерами, продюсерами, композиторами, кураторами и киноведами. Они расскажут о разных гранях обретения кино — от реставрации классических фильмов до создания новых. Среди спикеров ― композитор Мишель Монтанаро (Франция), режиссер Хуан Бранко и продюсер Инес Бранко Лопес (Португалия), куратор и режиссер Хосе Родольфо Кастильо-Моралес (Мексика), киноведы Наум Клейман и Тамара Шведюк.
Посмотреть программу кинофестиваля и купить билеты можно на «Афише».