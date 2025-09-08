На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными

Фильмом открытия станет «Смерть Дракулы» ― первый в истории фильм о знаменитом вампире. Его в 1921 году выпустил венгерский режиссер Карой Лайтай. Долгое время картина считалась утраченной, пока восемь трансильванских режиссеров не вернули ее из небытия. На первом показе в «ГЭС-2» «Смерть Дракулы» будет сопровождаться живым концертом-импровизацией мультиинструменталистки Сони Скобелевой. На следующий день фильм пройдет с оригинальным саундтреком, который после сеанса можно будет обсудить с его автором — композитором Мишелем Монтанаро.