Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей

На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными

Фото: Даниил Анненков/Дом культуры «ГЭС-2»

С 18 сентября по 2 октября в московском Доме культуры «ГЭС-2» пройдет второй ежегодный кинофестиваль. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки. 

Фестиваль этого года будет посвящен фильмам, которые считались утерянными или были недоступны зрителям. Публике представят 20 картин в двух программах ― современной и ретроспективной. 

Фильмом открытия станет «Смерть Дракулы» ― первый в истории фильм о знаменитом вампире. Его в 1921 году выпустил венгерский режиссер Карой Лайтай. Долгое время картина считалась утраченной, пока восемь трансильванских режиссеров не вернули ее из небытия. На первом показе в «ГЭС-2» «Смерть Дракулы» будет сопровождаться живым концертом-импровизацией мультиинструменталистки Сони Скобелевой. На следующий день фильм пройдет с оригинальным саундтреком, который после сеанса можно будет обсудить с его автором — композитором Мишелем Монтанаро.

Всего на фестивале состоятся 2 мировые и 16 российских премьер, в том числе 4 премьеры отреставрированных копий классических фильмов. Среди режиссеров фильмов-участников — Жак Риветт (Франция), Деннис Хоппер (США), Мануэл ди Оливейра (Португалия), Лав Диас (Филиппины), Альберт Серра (Испания) и Ханс-Юрген Зиберберг (Германия).

«Ленты ретроспективной программы можно считать не просто обретенными, но и, без преувеличения, спасенными. Современные работы демонстрируют разные сценарии обретения — от возвращения классиков, молчавших десятилетиями, до откровений и находок, сделанных молодыми авторами», ― отметили в «ГЭС-2». 

В ходе публичной программы пройдут шесть дискуссий с режиссерами, продюсерами, композиторами, кураторами и киноведами. Они расскажут о разных гранях обретения кино — от реставрации классических фильмов до создания новых. Среди спикеров ― композитор Мишель Монтанаро (Франция), режиссер Хуан Бранко и продюсер Инес Бранко Лопес (Португалия), куратор и режиссер Хосе Родольфо Кастильо-Моралес (Мексика), киноведы Наум Клейман и Тамара Шведюк.

Посмотреть программу кинофестиваля и купить билеты можно на «Афише».

Расскажите друзьям