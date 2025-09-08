Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд

Постановка мирового рекорда стала для Уолл исполнением пункта из списка жизненных целей, который она составила в 2022 году после перенесенных проблем со здоровьем. В качестве подготовки женщина тренировалась шире ставить ноги при беге — это помогло ей сохранить равновесие на дороге из LEGO.