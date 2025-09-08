Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей

Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд

Фото: Ryan Quintal/Unsplash

Габриэль Уолл из Крайстчерча в Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям конструктора LEGO за 24,75 секунды. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

На изготовление трассы для забега ушло 300 килограмм деталей LEGO, которые пожертвовала благотворительная организация Imagination Station, использующая конструктор на занятиях по робототехнике для детей.

Видео: @guinnessworldrecords

Постановка мирового рекорда стала для Уолл исполнением пункта из списка жизненных целей, который она составила в 2022 году после перенесенных проблем со здоровьем. В качестве подготовки женщина тренировалась шире ставить ноги при беге — это помогло ей сохранить равновесие на дороге из LEGO.

Недавно LEGO сообщил о планах выпустить самый дорогой набор в истории ― «Звезду смерти» из «Звездных войн» за 999,99 доллара. Комплект представляет собой вертикальный срез космической станции со множеством отсеков. Размеры в собранном виде ― 70×79×29 сантиметров.

Расскажите друзьям