Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд

Габриэль Уолл из Крайстчерча в Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям конструктора LEGO за 24,75 секунды. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.
На изготовление трассы для забега ушло 300 килограмм деталей LEGO, которые пожертвовала благотворительная организация Imagination Station, использующая конструктор на занятиях по робототехнике для детей.
Постановка мирового рекорда стала для Уолл исполнением пункта из списка жизненных целей, который она составила в 2022 году после перенесенных проблем со здоровьем. В качестве подготовки женщина тренировалась шире ставить ноги при беге — это помогло ей сохранить равновесие на дороге из LEGO.
