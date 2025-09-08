Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей

На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси

Фото: @banksy

Бэнкси представил новую работу. Граффити с изображением судьи, который нападает на протестующего с молотком, появилось на здании Королевского судного двора в Лондоне. Фотографии анонимный уличный художник опубликовал в своих соцсетях.

По данным The Independent, граффити уже закрыли металлическими пластинами для защиты от вандалов. Произведение искусства находится под охраной сотрудников здания и круглосуточным видеонаблюдением.

@banksy

В конце мая Бэнкси представил граффити с изображением маяка на блеклой стене с надписью «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел(а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк. 

Работа находится во французском Марселе. Рядом с граффити на стене есть надпись Yaze — так подписывается канадский граффити-художник под псевдонимом Марко Поло. Он часто вдохновляется рисунками Бэнкси.

Предыдущую работу Бэнкси показал в декабре, на ней была изображена Мадонна с младенцем, а элемент стены создавал эффект, будто у женщины рана от выстрела в грудь.

