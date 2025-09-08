На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси

В конце мая Бэнкси представил граффити с изображением маяка на блеклой стене с надписью «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел(а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк.