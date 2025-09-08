На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси

Бэнкси представил новую работу. Граффити с изображением судьи, который нападает на протестующего с молотком, появилось на здании Королевского судного двора в Лондоне. Фотографии анонимный уличный художник опубликовал в своих соцсетях.
По данным The Independent, граффити уже закрыли металлическими пластинами для защиты от вандалов. Произведение искусства находится под охраной сотрудников здания и круглосуточным видеонаблюдением.
В конце мая Бэнкси представил граффити с изображением маяка на блеклой стене с надписью «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел(а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк.
Работа находится во французском Марселе. Рядом с граффити на стене есть надпись Yaze — так подписывается канадский граффити-художник под псевдонимом Марко Поло. Он часто вдохновляется рисунками Бэнкси.
Предыдущую работу Бэнкси показал в декабре, на ней была изображена Мадонна с младенцем, а элемент стены создавал эффект, будто у женщины рана от выстрела в грудь.