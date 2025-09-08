Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»

Yellow Veil Pictures выпустил первый трейлер фэнтези-драмы «Ледяная башня». Премьера ленты в зарубежном прокате состоится 3 октября.
В сюжете рассказывается о кинозвезде Кристине, которая получила роль своей жизни в экранизации сказки «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена. На съемках она встречает сироту-беглянку Жанну, нашедшую убежище на киностудии.
Актрису сыграла Марион Котийяр, а сироту — Клара Пачини. В фильме также снялись Гаспар Ноэ, Аугуст Диль и Дуня Сычева. Режиссером «Ледяной башни» стала Люсиль Хаджихалилович («Невинность»).