Поклонники Life Is Strange хотят, чтобы Эмма Майерс из «Уэнсдэй» сыграла в сериале
В Австралии проработавшую 25 лет сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy открыли гоночный сезон более чем для 150 юных пилотов
ВЦИОМ: из стран Восточной Азии российскую молодежь больше всего привлекает Япония
В метро Варшавы открыли библиотеку, чтобы отвлечь пассажиров от смартфонов
Посмотрите трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Дзюнъити Окада в роли самурая в тизере японского сериала «Last Samurai Standing»
На кинофестивале в «ГЭС-2» покажут фильмы, считавшиеся утерянными
Жительница Новой Зеландии пробежала 100 метров босиком по деталям LEGO и установила рекорд
На здании суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси
Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей

Марион Котийяр в трейлере фэнтези-драмы «Ледяная башня»

Yellow Veil Pictures выпустил первый трейлер фэнтези-драмы «Ледяная башня». Премьера ленты в зарубежном прокате состоится 3 октября. 

В сюжете рассказывается о кинозвезде Кристине, которая получила роль своей жизни в экранизации сказки «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена. На съемках она встречает сироту-беглянку Жанну, нашедшую убежище на киностудии. 

Актрису сыграла Марион Котийяр, а сироту — Клара Пачини. В фильме также снялись Гаспар Ноэ, Аугуст Диль и Дуня Сычева. Режиссером «Ледяной башни» стала Люсиль Хаджихалилович («Невинность»).

Расскажите друзьям