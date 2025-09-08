Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»

«Союзмультфильм» представил трейлер нового анимационного сериала «Чебурашка». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе телеканала «Солнце», где этой осенью начнет выходить мультик.
Планируется 10 серий, в которых Чебурашка и крокодил Гена открывают Бюро добрых дел, чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Горожане обращаются в бюро с простыми и иногда даже наивными проблемами: у кого-то сломался телевизор, а кого-то надо научить играть в прятки. Чебурашка и Гена откликаются на любую просьбу. Эта идея приходится не по душе Шапокляк, которая создает Бюро недобрых дел.
Сериал разрабатывается под руководством креативного директора «Союзмультфильма» Марии Савиных и арт-директора «Союзмультфильма» Юлии Евдокимовой.
Проект выполнен в технике 3D-анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. При создании персонажей художники-постановщики консультировались с авторами кукольных мультфильмов.
О планах выпустить новый анимационный сериал про Чебурашку «Союзмультфильм» объявил в сентябре 2024 года. Планировалось, что он будет состоять из 50 серий.
Помимо этого, «Союзмультфильм» готовит к выходу вторую часть полнометражного фильма «Чебурашка». Старт проката сиквела намечен на 1 января 2026 года. Первая картина вышла на экраны 1 января 2023 года и стала самой кассовой за историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей.