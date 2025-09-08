Вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка»

Планируется 10 серий, в которых Чебурашка и крокодил Гена открывают Бюро добрых дел, чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Горожане обращаются в бюро с простыми и иногда даже наивными проблемами: у кого-то сломался телевизор, а кого-то надо научить играть в прятки. Чебурашка и Гена откликаются на любую просьбу. Эта идея приходится не по душе Шапокляк, которая создает Бюро недобрых дел.