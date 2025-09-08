Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay

Бывшая HR-директор IT-компании Astronomer Кристин Кэбот подала на развод с мужем Эндрю после того, как ее поймали на измене на концерте группы Coldplay. По информации Daily Mail, женщина сама обратилась с ходатайством в суд Портсмута в штате Нью-Гэмпшир.
Скандал с главой Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу компании Кристин Кэбот произошел в июле после концерта Coldplay в Бостоне. Во время выступления группы «камера поцелуев» запечатлела начальника и подчиненную в объятиях друг друга. Байрон мгновенно отпрянул от Кэбот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».
Спустя несколько дней Байрон подал в отставку с поста гендиректора Astronomer, позже за ним уволилась и Кэбот. После случившегося жена Байрона Меган покинула их семейный дом.
Инцидент стал поводом для шуток в соцсетях. Гвинет Пэлтроу сняла ролик, в котором назвала себя «временным представителем» Astronomer. В шуточной форме она ответила на самые распространенные вопросы о работе компании.
По мотивам вирусного ролика музыкант и ютуб-креатор Джонатан Манн создал игру Coldplay Canoodlers. В ней игроки должны взять на себя роль оператора «камеры для поцелуев». Им нужно просматривать толпу на стадионе и искать ту самую влюбленную пару. Все это сопровождается 16-битной переработкой мегахита Coldplay «Viva la Vida».