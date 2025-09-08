Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay

Скандал с главой Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу компании Кристин Кэбот произошел в июле после концерта Coldplay в Бостоне. Во время выступления группы «камера поцелуев» запечатлела начальника и подчиненную в объятиях друг друга. Байрон мгновенно отпрянул от Кэбот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».